男與女鄰街邊大吵挨告…瞎扯「鋒婆」不算罵人　2字代價1.5萬元

▲周女控訴林男罵她「瘋婆」，但林男堅稱說的是「鋒婆」、不是罵人，法院不採信他的說法，依法判刑。（示意圖／CFP）

記者羅志華／台北報導

台北市周姓女子控訴，林姓鄰居於2020年5月間吵架時，在街道罵她「瘋婆」，檢方依公然侮辱罪起訴，林男辯稱說的是「鋒婆」、指周女鋒芒畢露，法院認為他拗太大，依公然侮辱罪判拘役10日、得易科罰金1萬，民事部分判賠5千元。

林男不滿周女未經告知，就將水塔油漆，2人又因停車問題，於2020年5月29日上午在街邊大吵，挨告公然侮辱；林男於審理中，堅持講的是「鋒婆」，認為雖不好聽、但也不到侮辱，且也當場向周女道歉。

台北地院認為，「鋒婆」不是尋常用詞，且爭執是因停車問題而起，根本也沒甚麼「鋒芒畢露」的狀況，而林男在街邊，以台語辱罵周女「瘋婆」，確實貶損對方名譽，依公然侮辱罪判刑，林男上訴二審遭駁回。

民事部分，周女再求償2萬元，林男依舊堅持說的是「鋒婆」，法官見解與刑事認定相當，都認為「鋒婆」非一般用語，且周女行為跟鋒芒畢露也擦不上邊，判林男應賠周女5千元。

根據《教育部重編國語辭典》，「鋒芒畢露」意旨銳氣和才華顯露出來，比喻人愛表現，不夠沉穩，無論刑事一、二審、民事法官，都認為林男實在拗太大，依法判刑。

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