超市結帳遇插隊怒嗆「9個字」　台北男罰1萬怨：那是口頭禪

記者黃翊婷／台北報導

白姓男子今年3月7日傍晚5時許前往某知名連鎖超市購物，結帳時認為陳姓男子插隊，氣得大聲理論，並罵出「混蛋王八蛋強詞奪理」9個字，因此挨告妨害名譽，日前被台北地院法官依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。

▲白男認為陳男插隊結帳，脫口9個字卻害慘自己。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

白男在判決書中主張，事發當天他的確有在超市內罵陳男「王八蛋」，但沒有任何侮辱的犯行，「因為他插隊，我為了公共利益出聲提醒、制止，他卻對我大聲咆哮，我才說出『混蛋王八蛋強詞奪理』，這是針對插隊這件事而非個人，況且王八蛋是我用來表達憤怒的口頭禪，應該受到言論自由保障。」

而白男的妻子接受警方偵訊時，說出來的供詞也與超市內監視器拍到的畫面一致。台北地院法官認為，綜合證人證詞、監視器畫面等證據，加上白男已經自行坦承有說過王八蛋這句話，可見陳男控訴的內容應為真實。

法官接著指出，超市屬於公共場所，罵人「王八蛋」也會讓對方在精神上或心理上感到難堪，客觀上足以貶損他人的人格尊嚴，確實屬於公然侮辱行為，況且事發時間點是在雙方發生口角之後，可見這應該是具有針對性、情緒反應的辱罵言詞，最終不採信白男的說詞，並依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。