人妻出庭連說2次變態　冤家提早「領年終」！法院公道價出爐

記者黃翊婷／綜合報導

林姓家庭主婦因為涉犯傷害案件挨告，出庭時卻當著法官的面連罵兩次「變態」，反而害自己再吃上一次官司，挨告妨害名譽，最終被雲林地院依公然侮辱罪判處罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。

▲林女在法官面前罵人，卻害到自己。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，林女因為涉嫌傷害小清（化名）等案件，被雲林地檢署檢察官提起公訴，2020年1月10日上午10時許第一次公開審理，她卻因為心生不滿，竟然在法庭上連罵小清兩次「變態」，結果前案還沒結束，她又因為罵人再次挨告。

雲林地院法官認為，「變態」一詞依照一般客觀的人際交往及溝通用語，確實包含輕蔑、羞辱之意，客觀上足以使挨罵的人感到難堪與屈辱，屬於貶抑性的言詞，加上林女是在公開審理期間當庭脫口而出，來院的不特定多數人皆可共見共聞，顯然已經達到「公然」的程度。

法官接著指出，林女只是因為不滿挨告，審理期間又發生爭執，一時情緒激動才會罵人，可見她的理性溝通及自制能力不足，進而導致小清受到相當程度的精神損害，雖然她起初不肯坦然認錯，但後來有坦承犯行，態度尚可，考量到她家中還有兩名未成年子女需要扶養，最終依公然侮辱罪判處罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。