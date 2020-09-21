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潑糞民事求償最強攻略曝！　律師揭「一招雙賠」反轉刑法兩微罪

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記者黃翊婷／綜合報導

邱姓女子19日深夜在台北市信義區遭人當街潑糞，掀起社會大眾議論，她20日傍晚前往三張犁派出所製作筆錄，並表示要提告公然侮辱。律師廖芳萱認為，這件事除了涉及刑法兩罪外，邱女也能以刑事附帶民事的方式提告求償，這樣不僅可以免繳裁判費，還能拿到一筆賠償金。

▲▼信義區正妹被潑糞。（圖／記者黃彥傑攝）

▲邱女（右方綠衣者）前往派出所製作筆錄。（圖／記者黃彥傑攝）

邱女事後坦言，當時她坐在石椅上，卻遭黑衣男子無預警當著200、300人面前潑糞，桶子甚至蓋在頭上，一度錯愕到不知道該不該拿下來，回家之後洗了5次頭還是有味道；雖然兩週前曾和一名夜店女子發生糾紛，並在連續兩週內被賞巴掌，但對方否認犯案，所以她也不曉得到底是誰做的。

據了解，邱女第一時間並未前往派出所製作筆錄，但她20日主動前往三張犁派出所，並表示要對潑糞的人提告公然侮辱。根據《自由時報》報導，律師廖芳萱認為，黑衣男的行為涉及刑法第309條第2項的強暴公然侮辱罪，以及刑法第354條毀損罪，建議邱女以刑事附帶民事的方式提告，主張衣物留有異味不堪使用，加上被潑糞受到精神損害，這樣不僅可以免去裁判費，經過法官審酌，應該也能拿到一筆賠償金。

▲▼台北市信義區長髮妹遭潑糞。（圖／記者張君豪翻攝）

▼▲黑衣男潑糞後立即逃跑。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台北市信義區長髮妹遭潑糞。（圖／記者張君豪翻攝）

知名律師林智群也曾在臉書PO文分析此事，他提到，黑衣男潑糞觸犯的毀損罪（最重判2年）、公然侮辱罪（最重判1年）都是微罪，不過，和傷害、恐嚇等罪相比，這一招真的很可怕，不但噁心，也不會構成重罪，的確會讓人恨得牙癢癢卻又沒有辦法。

然而，林智群也指出，黑衣男選在週末深夜的信義區犯案，雖然得手之後立即逃離現場，但沿途有許多監視器，根本逃不掉。只是嫌犯目前仍未到案，是否真的是挾怨報復，仍有待警方進一步調查釐清。

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