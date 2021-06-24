台美TIFA會談最快下周復談　民進黨團：拚防疫也要拚經貿

▲民進黨團召開「紓困精進加碼放寛，善的力量繼續循環」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

台美雙方將重啟TIFA 會談，民進黨立法院黨團書記長羅致政24日表示，不管是在台灣未來的復甦需要，以及在防疫期間讓經濟繼續發展，TIFA都扮演非常重要的角色，「所以拚防疫也要拚經貿」。

美國貿易代表戴琪10日與行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中舉行視訊會議時表示，將在未來數週重啟美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。

民進黨團24日上午召開「紓困精進加碼放寛，善的力量繼續循環」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，非常高興聽到台美TIFA即將上路，非常肯定過去一段時間以來台美關係的精進，不只是在疫苗、疫情上的合作，對於台美TIFA的相關進度，相信全球也都在看，也希望台灣成為全球經貿可以貢獻的一份子。

羅致政說明，不久前戴琪與鄧振中已經進行視訊會議，表示在本月底就會展開TIFA談判，而TIFA是台美之間最重要的經貿談判管道、機制，過去幾年已經停滯，談判如果繼續啟動，能夠立刻展開台美在經貿合作的關係。

羅致政指出，台美關係的發展，展現的不只是在防疫的合作，更重要的是為了台灣未來的復甦需要，以及在防疫期間讓經濟繼續發展，TIFA都扮演非常重要的角色，所以拚防疫也要拼經貿。

羅致政也提及，最近包括歐洲國家也開始要討論，如何強化跟台灣近一步的關係，看到國際社會在這次防疫的過程中，都看見台灣對國際社會的付出，也理解台灣最近面臨的困境，並且願意彼此協助，相信這股善的力量會越滾越大，也會帶來整個國際社會非常正面的發展。

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