快訊／新店10煞持刀狠砍2人再押走！現場血跡斑斑民眾嚇壞

記者陳雕文／新北報導

24日上午9點，新北市新店10多名惡煞分別駕駛3台轎車，在民權路42巷把2人攔住，接著持刀棍下車，2人寡不敵眾，身負刀傷被押走，現場血跡斑斑。警方獲報到場，發現2輛毀損的轎車，並在其中一輛車內查獲空氣槍1把、手機3支，目前正沿路調閱車辨系統及監視器畫面，並持續釐清案情。

▲警方到場拉起封鎖線，持續釐清案情。（圖／翻攝自臉書【我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店】）

據了解，涉嫌人的轎車在發生衝突的過程中毀損，已無法再駕駛，因此留在現場。10惡煞將2人押進其餘2台轎車，再分別沿往民族路及復興路方向逃逸。警方到場時，看到毀損的車輛、遺落的開山刀以及多處血跡，目前已掌握相關涉案車輛及嫌犯，正持續追查中。

出稿時間：11：41

更新時間：12：41（新增：警方逮到部分嫌犯、受害者已被釋放）

新店警方目前已帶回6嫌，並得知2名遭押男子已經被釋放，其中一人在雙和醫院治療(林男41歲、被載到中和之後放下車)，另一名被害人也在中途被放下車，警方正持續調查改名被害人的下落，並追緝剩餘犯嫌。

▼監視器可見多名惡煞持刀棍攔車，被攔車輛(紅圈處)裡的2人寡不敵眾，最後身負刀傷被押走。（圖／記者陳雕文翻攝）