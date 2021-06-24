指揮中心重申「家用快篩指引」　莊人祥：有症狀者不宜使用

▲新冠肺炎家用快篩試劑進口試劑藥局購買。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

家用快篩試劑22日起陸續在4大超商以及各大藥局開賣，食藥署再度提醒，若出現新冠肺炎相關症狀，不宜使用家用快篩試劑，應配戴口罩，儘速前往醫療院所就醫，且勿搭乘大眾運輸工具。

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」已於6月19日公布，因屬醫材，只能在醫療器材販賣業者、藥粧店、醫療器材行、便利商店等或藥局販售。民眾購買時，請確認產品名稱是否有「家用」、包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣、產品效期是否在有效期間或保存期限內，並依使用說明書或操作影片進行採檢及操作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心說明，居家隔離或居家檢疫者如測出結果為陽性時，請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依指示方式處理；非居家隔離且非居家檢疫者測出結果為陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

當測出結果為陰性時，仍請遵循指揮中心的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑及試劑棒勿任意棄置，請以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。另外，提醒居家快篩試劑測試結果可能出現偽陰性或偽陽性，仍需經認可實驗室所進行的「核酸檢測」作為診斷COVID-19感染之依據。