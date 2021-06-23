陳其邁劍指新北「錯失疫調3次機會」！害高雄2家庭7人染疫

記者許宥孺／高雄報導

高雄市23日新增9例本土個案，為疫情三級警戒以來，最多確診數的一天。其中7例家庭群聚與新北恩主公院內群聚有關，這也讓市長陳其邁大感不滿，認為新北市錯失3次疫調機會，未能阻止疫情擴散，害得高雄2家庭共7人染疫。

▲高雄市長陳其邁23日主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

仁武爆發2家庭群聚，共計7人確診。起因為一名癌末男子平日在北部工作，端午返鄉與高雄家人過節，沒想到傳染給家人。衛生局判斷，這名罹癌男子在5月24日至28日曾在三峽恩主公醫院開刀，研判是仁武家庭群聚的指標個案。

▲恩主公院內群聚燒到高雄，2家庭、共7人染疫。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，恩主公群聚的指標個案在5月22日入住醫院，PCR是陰性，但28日胸部X光已經變差，29日PCR結果由陰轉陽確診，期間高雄指標個案都在院內住院治療。

陳其邁不滿地說，6月7日一名病患確診，高雄指標個案住在1120病房，群聚感染病房是在1118，「高雄市都知道住在哪個病房，隔了2房，但是高雄指標個案卻沒做任何檢查，第一沒有篩檢、第二沒有疫調，也沒有隔離！又放他出去！」

陳其邁接著指出：「最離譜的是，指標個案6月7日回診有呼吸道症狀，也在恩主公11樓病房；17日同樣的症狀又回診，這個個案錯失了3次疫調的機會，回到高雄造成兩個家庭感染。」

▲▼陳其邁認為新北市府錯失疫調3次機會，釀成次波感染。（圖／高雄市政府提供）

由於新北市錯失疫調3關鍵，害得高雄有2個家庭遭受感染，這也讓陳其邁在記者會上大怒，砲火狂攻新北市政府。據了解，這起傳播鏈是由陳其邁親自疫調，搜尋相關新聞，才揪出原來高雄癌末男子就住在群聚病房的隔壁。

陳其邁也呼籲，恩主公醫院應重啟疫調，且馬上進行快篩或PCR檢測，有助於杜絕社區感染。

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