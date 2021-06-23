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微解封有2條件　陳其邁反問：感染源沒釐清，你放心嗎？

記者許宥孺／高雄報導

疫情三級警戒宣布再延長，但民眾似乎快關不住。高雄市長23日主持防疫記者會時，媒體提問警戒延長看法。他表示，降級或微解封有2條件，包括雙北感染源都能釐清，他也反問：「感染源未釐清之前，這些人在社區亂竄，你會放心調降嗎？」

▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁強調解封有條件，「感染源未釐清前，他們在社區亂竄，你放心調降嗎？」（圖／高雄市政府提供）

陳其邁23日主持防疫記者會，因今日爆增9例，是三級警戒以來，高雄最多案例的一天，陳其邁滿臉愁容，提到仁武家庭群聚，更劍指新北市政府錯失第一步篩檢、第二步疫調、第三步隔離。

對於疫情警戒是否降級或是微解封，陳其邁再三強調有2條件，包括連續6天確診個案降至100以下，其二是雙北地區感染源都能找到。

陳其邁也舉恩主公院內群聚所衍生的家庭群聚感染為例，表示5月22日後有多少11樓病人入住，有的跑到高雄，其他人跑到哪裡？「感染源都沒釐清之前，這些人在社區亂竄，你會放心調降嗎？我相信所有首長都一樣，希望防疫的過程大家要互相補位，沒有人可以置身事外。」

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