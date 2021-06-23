蔡英文拜託國人再忍一下　一張圖看三級警戒延長「11項管制」

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

政治中心／台北報導

全國三級警戒延至7月12日，總統府23日透過官方LINE帳號，呼籲民眾「再忍耐一下」，落實遵循三級警戒11項規定，恢復如常生活日子就會越來越接近。

「拜託大家再忍耐一下！」總統府表示，謝謝大家這段時間的忍耐及配合，現處疫情關鍵時刻，請大家持續落實遵循並積極配合三級警戒管制措施，我們距離恢復如常生活的日子，就會越來越接近，希望國人共體時艱，共同抗疫。

總統府也喊話，「過去我們也經歷過各種困難，這一次，我們一起繼續努力，一定能度過眼前的難關」。

總統府要求民眾請遵守11項規定：

1.外出全程佩戴口罩，未戴口罩者，不再勸導予開罰。

2.停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交聚會。

3.營業場所及治公機關（構）應落實人流管制。

4.自我健康監測，有症狀應就醫。

5.關閉休閒娛樂場、觀展觀賽場所及教育學習場域，並嚴查不得營業的休閒娛樂場所。

6.餐飲一律外帶，賣場及超市加強人流管制。

7.結婚不宴客，喪禮不公祭。

8.宗教集會活動全面暂停辦理，宗教場所暫不開放。

9.職場及工作處所，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

10.公共場域、大眾運輸加強清消。

11.醫院及長照機構停止開放探病及探視。

另外，三級管制延長期間，政府也加強落實以下6項措施，包括：一、針對確診個案精準疫調；二、完成居家檢疫／隔離期滿採檢作業；三、高風險族群接種疫苗；四、社區廣篩；五、強化重症照護；六、民生供需產業健康監測專案。

▼三級管制11項規定及6項加強管制措施。（點圖可放大／總統府提供）