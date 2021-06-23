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她PO文指「光頭騙神仔」擋疫苗...遭送辦！PTT洗版狂問：到底是誰？

▲鄉民洗板狂問「光頭騙神仔」到底是誰？。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

▲鄉民洗板狂問「光頭騙神仔」到底是誰？（圖／翻攝批踢踢八卦板）

記者邱晟軒／綜合報導

有一名盧姓女子（48歲）上月在批踢踢發八卦板文指出，去年台灣本來拿到BNT的3000萬劑疫苗，後來被「光頭騙神仔」擋掉，理由是吃不到回扣。對此，警方日前已將盧女傳喚到案，依法函送台北地院裁處。消息曝光後，引發眾多網友在批踢踢上洗板狂問，「光頭騙神仔到底是誰？」

本報今（23日）曾報導，「PTT發文批政府押國產疫苗「爽拿回扣」　女遭送辦繼續PO文喊冤」指出，刑事局日前接獲檢舉，反映PTT論壇網友VOLK11在該論壇八卦版散布「政府不願購買某公司3,000萬劑COVID-19疫苗」，指控政府拿國產疫苗廠商大筆回扣才會阻擋購買BNT疫苗，警方請示衛福部疫情指揮中心確認為假消息，刑事局與台北市文山二分局介入偵辦。

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▲家住台北盧女以VOLK11帳號發布政府收國產疫苗廠商回扣假訊息遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲家住台北盧女以VOLK11帳號發布政府收國產疫苗廠商回扣假訊息遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲家住台北盧女以VOLK11帳號發布政府收國產疫苗廠商回扣假訊息遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲盧女以VOLK11帳號發布政府收國產疫苗廠商回扣假訊息，遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，指揮中心早在5月20日就曾澄清，關於「政府不願購買某公司3,000萬劑COVID-19疫苗」的網路消息為假訊息，但盧女卻在25日仍PO文指出，「台灣去年本來可拿到全世界最好的BNT疫苗，就是上海代理商跟林全接洽的，本來條件都談好了，要進3000萬劑，後來被綠皮紅骨的某政黨擋下來，而且是光頭騙神仔擋的。」

警訊後將盧女依違反社維法第63條第1項第5款散播謠言，函送台北地院新店簡易庭依法裁處。盧女遭警方約談後，頻頻透過PTT論壇發文喊冤。

對此，有許多網友開始在批踢踢八卦板洗板發文狂問「光頭騙神仔到底誰？」紛紛表示「到底是誰啦？」、「就那個人啊！大家都知道啊」、「小心一點，光頭騙神仔很小心眼的」、「綠色恐怖」、「推文小心，有政府，會吉人」、「要問抓人的？大家看來都不知道」。

也有網友氣憤指出，民進黨網路社群中心主任日前造謠AZ、BNT、莫德那二期就拿到EUA，混淆民眾對疫苗二期與三期試驗的重大差異，更被查核中心糾正，「社維法這時候就死了嗎？」

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