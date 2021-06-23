三級警戒再延兩周！賴清德拜託配合「6措施」:一定可以盡快平息

▲三級警戒再延長，賴清德提醒國人，現在還無法鬆懈。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

本土確診個案數趨於穩定，甚至出現雙位數的案例數，民眾原期盼三級警戒可在28日解封。不過，近日北農群聚感染爆發，目前已累計54人確診，而指揮中心今23日也宣布，三級警戒再次延長。對此，副總統賴清德在臉書公布指揮中心加強的6項措施，呼籲民眾配合，「我們需要再堅持一段時間，只要能挺過這個關鍵時刻，疫情一定可以盡快平息。」

賴清德23日下午在臉書發文表示，在全民努力配合下，疫情逐漸得到控制，但社區感染風險仍在，還無法鬆懈，指揮中心決定將三級警戒再延長2周，確保國人健康，同時加強6項管制措施，拜託大家配合。

▲賴清德列出指揮中心加強的6項管制措施。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

賴清德指出，6項管制措施分別為：

1. 確診個案精準疫調，儘速匡列接觸者且加強追蹤管理。

2. 居家檢疫及居家隔離者，於期滿前1日進行公費PCR檢測。

3. 加速高風險族群疫苗接種作業，減少其感染、或感染後產生嚴重併發症及死亡的機率。

4. 啟動社區廣篩，鼓勵各地方政府設置社區篩檢站，同時推廣企業快篩與居家快篩，擴大篩檢量能並強化主動監測機

制，儘速發掘社區內可能潛藏病例。

5. 強化重症醫療照護，透過COVID-19重症個案處置諮詢平台，由多位專家諮詢委員線上提供處置意見，降低個案死亡率、緩解重症醫療量能。

6. 啟動「民生供需產業健康監測專案」，針對果菜、家畜(肉品)、家禽、水產、綜合及其他類市場、超市、賣場及夜市等從業人員，進行健康監測，以及時進行各項防治措施。

賴清德透露，這些日子，感謝大家忍受不便，和政府攜手團結抗疫，「我們需要再堅持一段時間，只要能挺過這個關鍵時刻，疫情一定可以盡快平息。辛苦了，謝謝大家！」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日宣佈三級警戒再延長到7/12。陳時中直言，「情況還沒達到要求。」專家和各縣市政府都認為目前病例數仍多，尤其有群聚感染，沒有放鬆本錢。他同時透露，必須要找出一個趨勢和可以控制的情況下才可以逐步解封。