快訊／打完疫苗猝死再+5　台中死亡人數飆升至30人

▲台中新增5名長者在疑打疫苗後死亡。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中今傳再新增5名長者疑在接種完疫苗後猝死消息，年齡分別介於65歲到97歲之間，且多有慢性病，包括糖尿病、高血壓、心臟病等，但確切死因都還要進一步調查。

衛生局長曾梓展指出，第一例為東區84歲女性，有心臟病、大腸癌，上個月大腸癌開刀後臥床，6月17日打完疫苗後微燒，18日回診時有喘不過氣情形，在急診留觀3天，20日病情穩定回養護機構，21日下午在機構發現休克。第二例為南區80歲女性，有中風、糖尿病，16日打完疫苗後無異狀，20日中午飯後嘔吐、臉色差送醫，21日死亡。

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▲台中市衛生局長曾梓展說明個案。（圖／市府提供）



第三例為豐原區65歲男性，有糖尿病、高血壓、失智、帕金森氏症、消化性潰瘍、右髖處骨折、褥瘡等病史，6月18日接種疫苗，21日就醫，醫師診斷睪丸囊腫建議開刀，家屬拒絕，晚上養護機構發現該案生命跡象微弱，送醫約19時27分死亡，死亡診斷為心臟衰竭。

第四例為霧峰區78歲女性，有糖尿病、高血壓、心臟病、洗腎病史，6月16日洗腎時接種疫苗，全身軟弱無力，日常生活及大小便皆須協助，22日因生命跡象微弱，送醫急救無效死亡，現大體於北區殯儀館，預計申請行政相驗。

第五例為東勢區97歲女性，有糖尿病史，6月16日於東勢區快打站接種疫苗，接種後接種部位疼痛，後有嘔吐，21日因身體不適就醫打點滴，22日早上及中午無異常情形，午睡後便一覺不醒，通報119到家時因已明顯死亡，故未送醫急救。

市府表示，將依照「疑因接種COVID-19疫苗死亡關懷專案」，除提供2萬元慰問金及相關法律扶助，也將協助家屬提出預防接種受害救濟申請及收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。