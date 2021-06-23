三級警戒延712！六都首長「解封立場曝光」　陳其邁忍不住反問

▲陳時中坦言，因防疫未達成效，因此才三度延長。（圖／指揮中心提供）



記者劉維榛／綜合報導

今（23）日本土確診再增104例與24死亡，但民眾更關注三級警戒再延至7月12日，六都首長表示一致贊同，但北市市長柯文哲卻憂心喊話，自購疫苗遙遙無期，本主張「撐到可以打（疫苗）才解除」；而高雄市長陳其邁罕見動怒，直呼「感染源未釐清之前，這些人在社區亂竄，你會放心調降嗎？」

指揮中心

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針對各縣市討論警戒延長至712的過程，陳時中透露，基本上各地方政府對於維持三級警戒，大家都是持同樣一個態度。至於對開放項目，的確有少部分政府認為要有些開放項目，不過我們都認為，「目前要先把三級要落實事項一件件做好。」

陳時中也坦言，在公布之前也知道延長三級警戒對於各行各業衝擊很大，不排除做一個滾動式檢討，若是鬆綁部分商業活動也一定會在合理範圍內，「就算有開放也不會開放太大」，會隨時因應疫情變化跟大家提出來的合理性跟需要做滾動式檢討。

▲對於三級又延長，柯文哲回應疫苗不來，很難回答！（圖／北市府提供）



台北市

今北市增22例。關於三級警戒延長有何建議？市長柯文哲表示，若疫苗進貨有明確進度，知道大家何時能施打，「我主張最低成本維持三級警戒，撐到可以打（疫苗）」，但現在疫苗卻是遙遙無期，「這就是政策的抉擇。」柯文哲也坦言，三級警戒再延長，「在疫情復發與經濟維持平衡點是很難的政治題目。」

▲侯友宜喊話，盼儘早將隱形傳播鏈找出來。（圖／市府提供）



新北市

今新北新增45例。市長侯友宜強調，目前新北市疫情嚴仍峻，雖然已經控制住，數據已經緩降，但還有隱形的傳播鏈必須阻斷，所以在三級警戒微解封的議題中，他無法樂觀看待，至於要微解封到底有哪些場館可以做到阻斷隱形傳播鏈，這部分需謹慎的評估，新北市目前看起來還是沒有條件解除警戒，也不考慮解封餐廳。

▲鄭文燦點出4關鍵，都須達標才能解封！（圖／翻攝鄭文燦臉書）



桃園市

今桃園新增7例。桃園市長鄭文燦認為，三級警戒延至7月12日是全國一致性的，某些商業活動是否有新規範，也就是微解封，值得需要討論，但能否解封攸關4個關鍵，包括「看確診率、篩檢陽性比例、群聚感染控制與疫調是否落實」，要以上達標才可思考逐步解封。

▲盧秀燕支持三級警戒延長至712。（圖／台中市政府提供）



台中市

今台中確診「嘉玲」。針對三級警戒延長，市長盧秀燕表示，支持「全國一致」，由於全國今日新增確診仍達百例，認為在疫情沒有威脅後再解封才有意義，如果標準不一致，勢必導致人群跨縣市的移動。

另外，盧秀燕也喊話，其它國家也有案例顯示，雖然在疫情好轉下解封，但過沒多久就又需提高警戒，反反覆覆反而拉長警戒時間，不僅造成人民不便，經濟也受到衝擊，她也拜託大家繼續忍耐，黎明一定會來，但需要先度過黑夜。

▲台南市長黃偉哲認為，若無法守住疫情，大家都是輸家。（圖／翻攝疫情記者會）



台南市

今台南0確診。市長黃偉哲指出，會選擇延長不是沒有原因，本土從昨日的78例升到百例，「確診數不能掉以輕心，很多縣市0確診，（今天）又突然增加，要特別注意。」黃偉哲坦言，三級警戒會影響民眾生計，「就像是憋氣一樣，無法憋很久」，但是無法守住本土疫情，解封的時間就會往後延，「大家都會是輸家。」

至於能否微解封或微放寬？黃偉哲表示，還是要跟中央指揮中心來討論，話鋒一轉，他也無奈喊話，「有時候理論上可以，但實際上不行，像是大賣場一個人一坪人流管制，室內可以但室外不行，所以還是要尊重中央。」

▲高雄市長陳其邁砲火猛攻新北「錯失疫調機會」。（圖／高雄市政府提供）

高雄市

今確診9例，是三級警戒以來，高雄最多案例的一天。對於疫情警戒是否降級或是微解封，陳其邁再三強調有2條件，包括連續6天確診個案降至100以下，其二是雙北地區感染源都能找到。

陳其邁也舉恩主公院內群聚所衍生的家庭群聚感染為例，表示5月22日後有多少11樓病人入住，有的跑到高雄，其他人跑到哪裡？「感染源都沒釐清之前，這些人在社區亂竄，你會放心調降嗎？我相信所有首長都一樣，希望防疫的過程大家要互相補位，沒有人可以置身事外。