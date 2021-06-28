爆乳女王落網！高雄派出所前拍裸照　78字道歉「酒後一時好玩」

記者黃翊婷／綜合報導

一名自稱女王的女子27日凌晨在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口拍攝裸照，事後還把照片上傳至推特，掀起網友熱議；她28日凌晨PO出一篇78字的道歉文，聲稱是因為酒後一時好玩才會這樣做，也已經連夜完成筆錄。但三民一分局局長古瑞麟聽聞此事相當震怒，表明除了偵辦此案外，還要追究值班人員的疏失。

▲女子的推特PO文被網友截圖。（圖／記者爆料網提供）

戴著粉紅色口罩的女子27日凌晨2時45分步行至哈爾濱派出所旁，當時她身上披著駝色外套，裡面幾乎沒穿，接著外套一掀春光外洩，迅速拍完裸照後立即離去，全程不到10秒鐘。事後，女子將照片中裸露的三點部位用黑色星星遮起來，再上傳至個人推特，隨即掀起網友熱議，照片也在網路上快速流傳開來。

由於女子的裸照以派出所門口、警車為背景，哈爾濱派出所接獲通報立即展開追查，並在28日凌晨1時許確認女子身分，通知她到案說明，全案朝妨害風化及侮辱公署等罪嫌偵辦。另外，三民一分局局長古瑞麟聽聞此事也相當震怒，表明除了偵辦此案外，還要追究值班人員的疏失。

女子28日凌晨3時許在推特PO出一篇78字的道歉文，表明是因為酒後一時好玩才會在派出所門口拍裸照，造成警員們的麻煩深感抱歉，也很感謝警員連夜幫忙完成筆錄，「鄭重向高雄市哈爾濱派出所表示極大的歉意」、「辛苦你們了！萬分感激」。

▼女子做完筆錄後道歉了。（圖／翻攝自當事人推特）

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