　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女王全裸「三點黑星」露出！派出所當背景　網怒喊：誇張到爆炸

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市派出所外頭有裸女拍照還上網到推特 。（圖／記者爆料網提供）

記者吳奕靖／高雄報導

一名女子在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口拍攝裸體照片，同時將照片放到了「推特」上頭，照片一流出引發討論，三民一分局長相當震怒，表示要追究之外，還連帶要檢討值班人員的責任。

一名女子在派出所門口全裸入鏡，旁邊還停了一部警車，她本人把裸照放到推特上，引起熱議，照片也被流出。照片中，三點以黑色星星遮起來，女子戴著粉紅色口罩，身上披著駝色外套，裡頭全都沒穿，拍照時打開外套，整個春光外洩，網友們相當震驚表示：「整個誇張到爆炸」。

▲高雄市派出所外頭有裸女拍照還上網到推特 。（圖／記者爆料網提供）

▲網友覺得這張照片相當誇張到爆炸 。（圖／記者爆料網提供）

現在哈爾濱派出所將要追查整件事，同時傳喚這名裸女以及幫忙拍照的人一起到案說明，將以妨礙風化罪嫌來偵辦，同時三民一分局分局長古瑞麟也很震怒，也要追究值班人員的疏失。

女孩想要的都在這

【相關新聞閱讀】

獨／旗山警揪自己人酒駕！「九條好漢」睡路中　8個月前才喝花酒

快訊／大樓變電箱突炸裂　保全滿臉血走出門驚喊：救救我

妻悲發千字文護仁武染疫夫！打臉恩主公誤診癌末　3度回診未篩檢

勇消救火慘被700℃高溫油泥淋身　40％燒傷曝光...網落淚不捨

快訊／義大醫院2度幫藍營前立委「特權」接種　高市衛生局說話了

快訊／單挑陳其邁！真試試看「特權打疫苗」　張顯耀電話一接就掛

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁「深夜有動作了」

ET快訊
曾載Delta確診祖孫回屏東！新北計程車司機PCR結果出爐
台北第一間「知名麻辣鍋店」熄燈　拆招牌永久停業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道1號彰化段3車追撞！一對男女受困車內失去呼吸心跳

快訊／冒雨騎腳踏車逆向國道慘死！滿地血肉糊成一團⋯性別難辨認

快訊／國道1號彰化段3車追撞！多人受困車內　1人失去呼吸心跳

女王全裸「三點黑星」露出！派出所當背景　網怒喊：誇張到爆炸

獨／旗山警揪自己人酒駕！「九條好漢」睡路中　8個月前才喝花酒

彰化路邊轎車飄惡臭！民眾上前查看…驚見「發脹男屍」嚇傻

快訊／屏東宣布：枋寮醫院28日停診…工作人員隔離、採檢

闖北海岸觀浪踏青！山不會動海一直在　大聲公急喊：疫情後再來

快訊／大樓變電箱突炸裂　保全滿臉血走出門驚喊：救救我

車城海岸無名女屍埋骨5年　他靠鑰匙「鎖印行」讓死者落葉歸根

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

張新成梁潔開房「被問保險套」：自備2盒！　忍不住親她結果又交換了…少女式崩潰ＸＤ

柴犬坐車獨占座椅間縫隙當寶座　臉擠成像方形吐司...舒服到睡著

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

快訊／國道1號彰化段3車追撞！一對男女受困車內失去呼吸心跳

快訊／冒雨騎腳踏車逆向國道慘死！滿地血肉糊成一團⋯性別難辨認

快訊／國道1號彰化段3車追撞！多人受困車內　1人失去呼吸心跳

女王全裸「三點黑星」露出！派出所當背景　網怒喊：誇張到爆炸

獨／旗山警揪自己人酒駕！「九條好漢」睡路中　8個月前才喝花酒

彰化路邊轎車飄惡臭！民眾上前查看…驚見「發脹男屍」嚇傻

快訊／屏東宣布：枋寮醫院28日停診…工作人員隔離、採檢

闖北海岸觀浪踏青！山不會動海一直在　大聲公急喊：疫情後再來

快訊／大樓變電箱突炸裂　保全滿臉血走出門驚喊：救救我

車城海岸無名女屍埋骨5年　他靠鑰匙「鎖印行」讓死者落葉歸根

快訊／國道1號彰化段3車追撞！一對男女受困車內失去呼吸心跳

珉娥男友發聲強調「沒劈腿」！　親曝交往時間線：別再散播謠言

快訊／冒雨騎腳踏車逆向國道慘死！滿地血肉糊成一團⋯性別難辨認

被愛犬咬傷未痊癒…蕭亞軒吐心聲「想念舞台」！　網暖心打氣

快艇面臨淘汰危機　曼恩：已沒有犯錯空間

4間平價「高質感飾品」！極簡銀飾、串珠項鍊　戴上就和別人不一樣

快訊／邁阿密大樓突倒塌！最新死亡數出爐　仍有156人失蹤

今年選秀深度不足可能提前收工？還有好手有望投入

米克斯興奮挖土...突山崩遭砸中　媽嘲：自掘墳墓...像極了愛情！

社會熱門新聞

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

快訊／國道3車撞！多人受困1無心跳

警察醉睡路中！8個月前才喝花酒

枋寮醫院28日停診工作人員採檢

路邊車飄惡臭！驚見「發脹男屍」

萬華外籍男過馬路倒地畫面曝　死後確診4警全隔離

無視疫情！民眾闖金山漁港　10分鐘湧入20部車

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

無名女屍埋骨5年　他靠鑰匙「鎖印行」讓死者正名

無照少年撞垃圾車不治　友慟：他努力賺錢很孝順

高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」

即／婦蒸蘿蔔糕瓦斯外洩爆炸慘死

摸蛤蜊漲潮　爺孫3人坐車頂喊「救命」

更多熱門

相關新聞

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

最新消息！中山高北上358公里發生一起死亡車禍，一名民眾不知道為什麼騎腳踏車上國道，在內側車道逆向被撞死，由於明顯死亡，救護車沒有送醫後返隊，目前國道警方正在處理當中，釐清死者身份以及肇事原因。

警察醉睡路中！8個月前才喝花酒

警察醉睡路中！8個月前才喝花酒

恩主公確診案遭獵巫！陳其邁說話了

恩主公確診案遭獵巫！陳其邁說話了

即／變電箱炸裂！保全滿臉血求救

即／變電箱炸裂！保全滿臉血求救

無名女屍埋骨5年　他靠鑰匙「鎖印行」讓死者正名

無名女屍埋骨5年　他靠鑰匙「鎖印行」讓死者正名

關鍵字：

高雄三民一裸女野外露出警局露出推特

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

台北第一間「無老鍋」熄燈　北上10年永久停業

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

高空中「掉出飛機」　跳傘客雙亡

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

有綠卡不回美國打疫苗！阿Ben曝原因

2市民接觸疑Delta感染者　北市府晚間回應

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

Delta病毒症狀兩痛一水！專家曝判別辦法

防Delta！她籲「口罩戴雙層」堪比N95　醫：戴錯更可怕

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

她4優點激推「用清水洗澡」網吵翻！醫認證：只限3種人

又有女網友被騙色！鳳梨放狠話：妳們太離譜

更多

最夯影音

更多
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面