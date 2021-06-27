女王全裸「三點黑星」露出！派出所當背景　網怒喊：誇張到爆炸

▲高雄市派出所外頭有裸女拍照還上網到推特 。（圖／記者爆料網提供）

記者吳奕靖／高雄報導

一名女子在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口拍攝裸體照片，同時將照片放到了「推特」上頭，照片一流出引發討論，三民一分局長相當震怒，表示要追究之外，還連帶要檢討值班人員的責任。

一名女子在派出所門口全裸入鏡，旁邊還停了一部警車，她本人把裸照放到推特上，引起熱議，照片也被流出。照片中，三點以黑色星星遮起來，女子戴著粉紅色口罩，身上披著駝色外套，裡頭全都沒穿，拍照時打開外套，整個春光外洩，網友們相當震驚表示：「整個誇張到爆炸」。

▲網友覺得這張照片相當誇張到爆炸 。（圖／記者爆料網提供）

現在哈爾濱派出所將要追查整件事，同時傳喚這名裸女以及幫忙拍照的人一起到案說明，將以妨礙風化罪嫌來偵辦，同時三民一分局分局長古瑞麟也很震怒，也要追究值班人員的疏失。

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