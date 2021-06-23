帶台積電繞過上海買BNT？　郭台銘怒駁：任何干擾恐延宕疫苗取得

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘獲和台積電得蔡英文政府授權，洽談進口500萬劑BNT疫苗。針對採購相關爭議，郭台銘23日在臉書表示，關於媒體撰寫「郭台銘帶著台積電試圖繞過上海復星」，完全不符事實，他並強調，任何干擾，都可能造成疫苗取得之延宕。

郭台銘臉書全文：

事關國人生命保障之重大議題，任何媒體必需本諸事實真相，也需經過仔細求證本人或基金會負責人員，才可對外報導，以免造成任何有權做決策的一方產生誤解，對於疫苗的購買作業過程中添加困撓，也阻礙取得疫苗的時程。若任何干擾對疫苗採購產生障礙，未來都會將過程公告大眾。

1. 關於今日（6月23日）聯合報與經濟日報的兩篇報導，郭台銘帶著台積電試圖繞過上海復星，完全不符事實，是未經求證的臆測性內容，除了破壞我們（鴻海，永齡，台積電）與政府，代理商，供貨商彼此的信任關係外，並加諸許多的不確定因素，可能造成疫苗取得之延宕。

2. 本人對於聯合報與經濟日報在此提出嚴正聲明，針對兩篇報導完全不符合事實之內容立即撤除更正。

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