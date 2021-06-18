紓困2600億追加預算順利三讀　柯建銘盼朝野團結走出疫情

▲紓困4.0預算三讀通過，民進黨立委合影留念。（圖／柯建銘辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會18日三讀通過「紓困4.0」特別預算等案，為本次臨時會正式劃下句點。對此，民進黨團總召柯建銘晚間表示，紓困預算順利三讀通過，期盼國人團結走出疫情。

立法院臨時會18日晚間三讀通過「紓困4.0」特別預算追加案，將規模2600億元的特別預算減列5億100萬元，通過總額為2594億9900萬元。

柯建銘表示，紓困預算是本次臨時會的重中之重，歷經3天委員會審查、2天黨團協商，今天終於在臨時會的最後一天，順利三讀通過。

柯建銘說明，這次疫情讓原本正常的生活被打亂，許多人民的生活也受到影響，因此整個執政團隊盡力提出各式的紓困方案，希望能稍解人民的燃眉之急。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／柯建銘辦公室提供）



柯建銘指出，民進黨團也提出了幾項決議，例如6月不實施夏季電費、營業衰退從寬認定、國有土地租金主動減免等12項提案，很高興都獲得在野各黨，以及行政院長蘇貞昌的支持，因而順利通過。

柯建銘提及，美國提供的24萬劑疫苗已經在今天下午抵台，預計20日還會有41萬劑到達台灣，而行政院與總統蔡英文也宣布，將授權台積電與鴻海代表台灣購買1000萬劑疫苗。

柯建銘也說，台灣的外交團隊也正分別在世界各個角落，為台灣獲得疫苗而努力，這些都是政府期盼集合所有力量，保護台灣人民的行動。

柯建銘強調，他衷心呼籲各個在野黨，在臨時會結束之後，能夠放下彼此的成見、共同團結台灣人民，大家一起努力幫助台灣走出這場疫情，「台灣加油！台灣回來了！」。

▼行政院長蘇貞昌前往立法院致意，並與民進黨立委合影留念。（圖／柯建銘辦公室提供）



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