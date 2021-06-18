民進黨反對「國產疫苗三期」再施打　封殺4000萬劑國外疫苗

▲立法院審查紓困4.0預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院臨時會院會今（18日）三讀通過「紓困4.0」追加預算，2594億9900萬元全數以舉借債務支應。在審查過程中，國民黨團提出「國產疫苗須經三期人體實驗後才能讓國人施打」以及「擴大採購國外疫苗至4000萬劑」等提案，皆到民進黨多數席次優勢封殺。

國民黨立委洪孟楷表示，立法院院會今天進行紓困4.0追加預算案三讀，經過兩天朝野協商後，多項國人關心的主決議院會表決遭到民進黨封殺，提案內容原封不動，告訴大家民進黨擋了什麼決議：



1. 反對擴大採購國外疫苗至4000萬劑。

2. 擋3+11的會議紀錄公開。

3. 擋EUA審查過程需公開直播、不讓全民檢視。

4. 擋衛福部重新檢討國產疫苗採購合約及購買價格。

5. 擋國產疫苗須經三期人體實驗後才能讓國人施打。

6. 擋公開政府官員接種名單。

7. 擋民進黨社群中心散播假消息調查。

洪孟楷指出，基本上，國人這段時間最關心的疫苗數量、會議紀錄、國產疫苗三期實驗、政府官員接種名單，民進黨全用人數多的優勢給全部擋下，他不滿表示：「台灣需要疫苗！」「要真相、要公開、要透明！」

國民黨團也表示，休會期間不會鬆懈，仍將持續強力監督無能的民進黨政府，只希望無辜染疫的民眾能被好好照顧早日康復、全台疫情能早日緩解，解除三級警戒；更有足夠救命的國際認證疫苗能早日進入台灣，救救台灣人的命，也給台灣內需經濟復甦的希望。

▼民進黨全面封殺立院8大新冠提案。（圖／翻攝自國民黨發言人臉書）

▼國民黨臨時會提案，皆遭綠營封殺。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）