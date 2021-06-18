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快訊／2600億紓困預算三讀　衛福部拿792億拚買疫苗、助國產

▲▼醫護人員施打莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

▲立法院三讀通過2600億紓困預算，衛福部編列792億元力拚疫苗採購。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會18日三讀通過「紓困4.0」特別預算追加案，將規模2600億元的特別預算減列5億100萬元，最終通過的總額為2594億9900萬元，其餘全數未凍結，其中預算規模最大的為衛福部，共編列792億元辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗等。

行政院會3日通過紓困4.0特別預算案，包含企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，歲出規模為新台幣2600億元，全數以舉借債務支應，送請立法院審議。民進黨立法院黨團於4日提案，提請立法院6月7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案等案，力拚18日完成三讀。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會分別於10日、11日、15日召開聯席委員會，審查紓困4.0特別預算案，經過審查完竣報請院會討論，院會討論前須交黨團協商。

立法院長游錫堃17日召集朝野協商，歷經約13小時的馬拉松式會議，將朝野立委所提542項提案處理完畢，最終僅保留72項提案，經18日上午完成二輪協商減列5億100萬元，全案在18日下午完成三讀程序。

▲▼立法院審查紓困4.0預算 國民黨團立委手持白菊花從進入議場，向染疫往生國人致哀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委手持白菊花從進入議場。（圖／記者屠惠剛攝）

下午在院會開始前，國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍率領黨籍立委，每人手持白菊花由紅樓101會議室步行至議場，並在議場內場佈「來不及說再見，只因等不到疫苗」等布條，藉此向染疫往生國人致哀。

其中，國家通訊傳播委員會（NCC）編列簡訊實聯制預算新台幣8億元，國民黨立委賴士葆提案要求全數刪除，包括台灣民眾黨團、國民黨立委費鴻泰、葉毓蘭、林奕華等人也都提案要求減列預算，日前經過朝野立委討論達成共識，同意刪減5億元。

另外，經濟部在紓困振興「業務費」編列2億3613萬元，其中列有辦理商業服務營運補貼等計畫行政作業與審查經費1億元。考量政府經費短絀，部分專案可由單位專業人員辦理，為因應疫情期間支出增加，該項經費可予精簡，經朝野溝通後同意刪減100萬預算。

本次預算規模最高的部會為衛福部，共編列792億元，主要是辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗，發給防疫具績效者獎勵金等；次高為經濟部，編列584億元，辦理商業服務業的員工薪資及營運成本、會展產業的員工薪資補貼，以及事業貸款融資保證、利息補貼及融資診斷等。

第三高則為勞動部，共編列449億元，用於辦理自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼、勞工紓困貸款利息補貼等。

▼國民黨團在議場內擺設「來不及說再見，只因等不到疫苗」布條，向染疫往生國人致哀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院審查紓困4.0預算 國民黨團立委手持白菊花從進入議場，向染疫往生國人致哀。（圖／記者屠惠剛攝）

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