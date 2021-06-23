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不只超商有！量販也買得到「立陶宛啤酒」　一次6款任選

▲▼愛買販售立陶宛啤酒。（圖／業者提供）

▲量販一次賣6款立陶宛啤酒。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

立陶宛22日宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）更在推特發文表示，能夠幫助台灣人對抗新冠肺炎，令他感到相當自豪，貼文一出湧入大批台灣網友道謝，後續社群平台上也出現各式「報恩」方法，不少人立刻在立陶宛巧克力專賣店下單用「爆買支持」，還有人大喊要掃貨立陶宛啤酒用「喝爆慶祝」，立陶宛啤酒除在指定超商買得到外，「這間量販店」可是一次就能買到6款呢。

繼日本、美國後，立陶宛宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，預計9月底前會抵台，各界也紛紛向其表達感謝。對此，台灣網友們也急於在社群平台發問「該怎麼感恩？」湧入不少人提供意見，其中，就有人透露台北有立陶宛巧克力專賣店，而超商也有在販售「立陶宛啤酒」，讓許多人決定用「買爆」力挺。

▲▼愛買販售立陶宛啤酒。（圖／業者提供）

▲立陶宛啤酒有著超美文藝郵票包裝。（圖／業者提供）

4大超商中像是萊爾富就買得到2款立陶宛啤酒，量販店部分愛買也有販售6款限定啤酒，包括芒果甜味搭配麥香的「沃福斯Beer Mail芒果風味艾爾啤酒」，還有「沃福斯IPA精釀啤酒」、「沃福斯黃金拉格啤酒」、「沃福斯Beer Mail新英格蘭NEIPA啤酒」、「沃福斯Beer Mail酒花拉格啤酒」及「沃福斯Beer Mail覆盆莓波特啤酒」，全都是立陶宛原裝進口，不僅有著超美文藝風郵票包裝，口感也被大讚「酒花超香。」

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