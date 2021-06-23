開喝了！2款「立陶宛啤酒」超商買得到　限時買3罐直接打79折

▲萊爾富獨賣2款立陶宛啤酒。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

立陶宛昨（22）日宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，預計9月抵台，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也在推特表示，能夠幫助台灣人對抗新冠肺炎，令他感到自豪，該文章分享後立刻湧入大批台灣網友道謝，就有許多民眾好奇「台灣哪裡買得到立陶宛商品」，其實只要去一趟超商就能買到2款立陶宛啤酒，現在買6件還能打77折。

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萊爾富就獨家販售2款立陶宛啤酒「沃福斯IPA精釀啤酒」和「沃福斯Beer Mail－芒果風味艾爾啤酒」，同時結合台、日、韓、歐美等多元酒款，同步推出「世界啤酒節」活動，即日起至7/13前推出指定啤酒享3件79折、6件77折優惠。

▲萊爾富還推出世界啤酒節優惠活動。



7-11則是獨家販售這款來自烏克蘭的「國王撲克啤酒」，首次推出2款絕配經典啤酒，黑色瓶身為「國王撲克啤酒King」，以底層低溫發酵所釀造的經典拉格啤酒，倒入杯中呈現一縷縷金黃色澤的透亮，綿密細緻的氣泡襲捲而上，入口後更是一陣清新冷冽、極度順口。

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▲最新國王撲克啤酒只在7-11買得到。（圖／7-11提供）

另一款紅色瓶身則是「國王撲克啤酒Queen」，正宗橙香白啤酒，酒體顏色呈略白朦朧，開罐撲鼻而來的是滿滿的橙香味，口感清甜、層次感豐富，釀酒過程中保有啤酒酵母的風味。比較特別的是，這2款啤酒皆使用白堊紀晚期，純淨無汙染深層275公尺的地下水源，飲酒同時也能品嘗到水的甘甜味。

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