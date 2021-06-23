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小四童騎腳踏車摔倒「手把猛頂腹部」　3天後癲癇3秒亡

▲▼腳踏車,孩子,騎車,單車。（圖／翻攝自pixabay）

▲男童確切死因尚未診斷出來，據其母親表示情況是從腹部頂到腳踏車把手後開始急轉直下。（圖／翻攝自pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞新山一名男孩日前在家門外騎腳踏車摔倒，跌下時腹部撞擊到手把，沒多久後開始感到噁心想吐，隨著發燒情況愈來愈嚴重，被送醫住院後不過5小時就突然發生癲癇，在短促的2、3秒後失去呼吸心跳。男孩母親淚控醫院，護士在發現病人無呼吸時竟然沒有立刻施予急救，而是等到醫師等人姍姍來遲才開始動作。

根據《中國報》報導，陳姓男童就讀小學4年級，18日在家門外騎腳踏車時不慎摔倒遭把手頂擊腹部，當下一切正常，晚上還能正常吃飯，只和母親說想吐，到了隔日開始發燒，晚間6時變得非常不舒服，但連跑幾間診所都沒開。直到20日上午陳童還在發燒，送去醫院後醫師表示跌倒不可能引起發燒，有可能是感染COVID-19。

陳童返家後又不斷嘔吐，央求父母趕快帶她去醫院，無論插鼻子或插喉嚨都沒關係，只想趕快好起來，之後被送往醫院不過5個小時，呼吸變得急促，難躺難坐，接著躺在床上抽搐不到3秒的時間便失去呼吸心跳。

據陳童母親控訴，護理師當下態度極其敷衍，也未施予心肺復甦術（CPR），還等到醫師帶著實習護理師回來才有人進行急救。法醫初步向陳童父母說明情況，指出死者無內臟出血，需要進一步化驗血液和細胞，需耗時3周至一個月才有結果。

陳童母親將事發經過透過臉書公開給大眾，表示院方態度令人不解，而他們公布事情並非想要鬧事，而是要求院方給一個解釋。她回憶兒子死前最後一句話，就是喊她「媽媽」。

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