回報捐疫苗！　旅日台醫募40萬片台灣口罩捐日

▲日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。（圖／路透社）



文／中央社記者楊明珠東京22日專電

日本政府本月初無償提供124萬劑疫苗給台灣，感動許多台灣人。旅居日本關西地區的台灣醫師王輝生從台灣募得40萬片口罩要回報日本，獲日本兩大媒體報導。

在日本滋賀縣大津市執醫的王輝生（日本名大田一博）在日本政府無償提供台灣124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠製疫苗（AZ疫苗）後，接到很多台灣人說想報答日本恩情的電話，他於是透過台灣的醫師團體「福和會」募得40萬片口罩。這批口罩14日已運抵大阪港，正在辦理通關手續。

王輝生今晚接受中央社電話採訪時表示，自從去年疫情發生以來，這次是來自台灣方面、透過他展開的第8次「遠水救近火」行動。

他說，去年4月14日看到大阪的醫院防護衣不足，醫護用垃圾袋在抗疫，大阪市府呼籲各界捐雨衣協助，他立刻投書媒體呼籲台灣人發揮人飢己飢的精神，第2天募得1萬2000件雨衣。當時台灣禁止口罩出口，所以除了口罩外，只要能出口的防疫物資，包括手術服、防護衣、面罩、手套等，很多都透過他捐日。

日前有一名日本人在「現代」晚報為文指出，台灣民眾在施打日本提供的AZ疫苗4天以來，已有多人死亡，此事在台灣可能引發反日暴動、有政變的危機。文中指出，旅台的日本人擔憂台灣人對日本的感情會惡化。

對此，王輝生表示，說出這種話的人是罔顧事實，在挑撥離間。綜觀全世界有哪些鄰近國家的感情像台日如此親密、心靈契合？

他認為，台日的情誼是長久累積而成的，兩國很懂得知恩圖報、相互扶持。他說，今天下午接受NHK採訪時，NHK的記者還說感謝台灣在311大地震時的馳援，他心想311大地震都已過10年了，日本人還在致謝，讓他覺得很不好意思。

朝日新聞今天報導台灣方面透過王輝生捐贈口罩一事。報導的大標題寫著「來自台灣感謝的口罩」；小標題寫著「受到日本援助疫苗想捐贈（口罩）」。

王輝生在受訪時表示，日本外務大臣茂木敏充說，311大地震時，台灣捐高額善款馳援，這次捐疫苗給台灣是考慮到台日的友情。6月4日飛機載著疫苗要從東京成田機場起飛赴台時，駐日代表謝長廷在雨中深深鞠躬的畫面，透過媒體報導，感動了許多台灣人。

▲日本124萬劑疫苗全數登機時，謝長廷在機場90度鞠躬感謝。（圖／讀者提供）



他說，上個月底當日本政府說考慮提供疫苗給台灣時，他就向由台灣醫師組成的團體「福和會」表示應報答日本的恩情。本月9日福和會通知他，台灣的口罩大廠南六企業捐40萬片口罩，當天從高雄港出港。

京都市防疫對策本部負責調度防疫物資的商業振興課長藤田英樹對朝日新聞說：「由衷感謝這種患難相助的行動。」滋賀縣大津市的危機防災對策課長松浦康之說：「疫情發生以來，已透過大田醫師（王輝生）多次獲得來自台灣的支援，真的很感謝。」

NHK今天也報導專訪王輝生募得40萬片口罩要回報日本贈疫苗恩情一事。報導說，這些口罩將透過滋賀縣、大津市等捐贈給口罩不足的福祉設施、保育所等。

王輝生對NHK說，「人飢己飢，人溺己溺」，日本在疫情還嚴峻的情況下對苦於缺疫苗的台灣伸出援手，這份恩情台灣人絕對不會忘記。