寶一、二蓄水逾7成！水情燈號「橙轉黃」　竹縣府：旱象尚未解除

▲寶一、二蓄水率達7成，經濟部日前宣布新竹地區水情燈號轉黃。（圖／讀者葉孝蔚提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

近期梅雨及午後雷陣雨降雨效益顯著，新竹縣寶山、寶二水庫蓄水率達七成，經濟部旱災中央災害應變中心也在6月22日第15次工作會報，由指揮官王美花部長決定自即日起桃園、新竹、苗栗地區由減量供水的橙燈，調降為減壓供水的黃燈，新竹縣政府今天(23日)也公告最新節水措施，包含民生、工業及各機關用水方面。

根據北水局提供資料，寶山水庫與寶二水庫23日蓄水率已達79%，蓄水量達2873萬公噸。新竹縣工務處表示，新竹縣因水情紓緩，依中央指示，繼上週6月15日公告調整節水措施後，本次因調降為減壓供水的黃燈，再次公告最新節水措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在工業節水方面，科學園區、工業區及科技產業園區自主節水由7%調降為5％。民生供水方面，則維持夜間減壓供水，時間從夜間10時至隔日6時。停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

▲▼6月間一連多場大雨，為寶一、寶二水庫挹注豐沛水量，讓原本乾涸的水庫快速蓄水超過7成。

另外，工務處指出，各農業灌區二期稻作供灌，王部長於會中已指示水利署與農水署各管理處密切合作，其中桃園及石門管理處灌區、新竹管理處灌區、苗栗管理處明德灌區已決定展開節水供灌。

新竹縣長楊文科表示，在中央與地方縣府各單位的攜手抗旱下，新竹撐過了漫長的旱季迎來了期盼已久的梅雨，新竹縣水情得以緩解，也呼籲鄉親有水當思無水之苦，目前雖然調降為水情黃燈，但旱象尚未解除，提醒鄉親持續保持節約用水、珍惜水資源，避免不必要的用水浪費。

▲根據北水局提供數據，寶山水庫與寶二水庫23日蓄水率已達79%，蓄水量達2873萬公噸。（圖／北水局提供）

▲新竹縣府公布最新節水措施。（圖／新竹縣府提供）

►「東元廣角吸入式捕蚊燈」特價再買一送一

►「護國神山群」過關了！寶二水庫成功解渴 一張圖秒懂蓄水量



►快訊／黃牌重機台3線過彎犁田噴小巴 男騎士「慘遭肢解亡」



►國軍新竹醫院院長幫打特權疫苗 200萬罰金遭爆恐「全民埋單」



►「媽媽今天要打針」2歲兒伸小手輕撫 疫苗站一張小椅子感動萬人