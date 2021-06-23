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偷機車一路騎到台東　高雄男稱「神明指示」...警翻白眼冷回一句

▲高雄市一名欒姓男子偷竊機車之後，一路往南跑到台東，途中被攔獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名欒姓男子偷竊機車之後，一路往南跑到台東，途中被攔獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名欒姓男子偷竊機車之後，一路往南跑到台東，最後在途中被警方攔獲。他供稱要前往花蓮找朋友，但又害怕搭火車會有染疫風險，所以「神明指示」他要偷機車，連路程也是神明選的，員警聽完是「白眼翻到天邊」，反酸一句：「神明沒有告訴你會被抓嗎？」

22日凌晨，高雄市一名欒姓男子騎腳踏車到新興區文化路一間民宅前面，發現一部機車鑰匙沒有拔，丟下腳踏車直接把機車騎走。他一路往南，從林園往屏東，再到台9線往台東方向，台東警方在22日下午3點左右，在台東縣成功鎮美山路攔了下來。

▲高雄市一名欒姓男子偷竊機車之後，一路往南跑到台東，途中被攔獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名欒姓男子騎腳踏車偷竊機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

落網之後他跟警方供稱，自己因為疫情悶壞了，所以想要到花蓮找朋友，但是現在是三級警戒期間，就怕搭乘火車會有染疫風險，所以神明告訴他「騎車前往」，所以他才會偷走，就連前往花蓮的路也是「神明指示」，這個回答讓緊追他200公里的偵辦員警，一時間也很傻眼，冷冷的回答一句：「神明沒有告訴你會被抓嗎」？最後全案依照偷竊罪嫌送辦。

▲高雄市一名欒姓男子偷竊機車之後，一路往南跑到台東，途中被攔獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名欒姓男子偷竊機車之後，一路往南跑到台東，途中被攔獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名欒姓男子偷竊機車之後，一路往南跑到台東，途中被攔獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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