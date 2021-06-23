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疫情相挺！頂新和德文教基金會助彰化永靖24村大清消

▲頂新和德文教基金會助彰化永靖全鄉大消毒。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者 邱筱茜／採訪報導

清潔員全身包緊緊，仔細噴灑消毒劑，儘管大熱天30幾度高溫，消毒作業依舊在各村持續進行，新冠疫情延燒全台，彰化永靖也已出現確診個案，國軍化學兵已完成全鄉大清消，為了更徹底防疫，鄉公所攜手，頂新和德文教基金會，辦理第二次全鄉消毒作業。

▲▼ 疫情相挺！頂新和德基金會助彰化永靖24村大清消 。（圖／記者陳家豪攝）▲村長帶領清潔員在村里徒步進行各村內細部消毒 。(圖／記者陳家豪攝)

彰化永靖鄉24村分為三階段全面大清消，針對清消作業流程，鄉長詹木根進一步提到，「每一村大概有半天的時間，由村長、鄉公所團隊同仁以及消毒公司，以徒步的方式分3至4組在村內各大街小巷所居住的環境周遭，來進行全面消毒」，對此，浮圳村長游世庭也表示，「非常感謝頂新和德文教基金會，很用心協助鄉親做防疫工作」。

不只徒步在村里噴灑消毒劑，還安排大型車，針對可能的防疫死角，在大馬路騎樓公共場域沿街進行消毒作業，除了環境徹底的消毒，頂新和德文教基金會也捐贈一系列防疫物資。

▲▼ 疫情相挺！頂新和德基金會助彰化永靖24村大清消 。（圖／記者陳家豪攝）▲▼ 頂新和德文教基金會提供防疫面罩、護目鏡給鄉內警消與公所等單位使用 。（圖／記者陳家豪攝）▲▼ 疫情相挺！頂新和德基金會助彰化永靖24村大清消 。（圖／記者陳家豪攝）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，「頂新和德文教基金會魏應充創辦人，在疫情發生的第一時間就指示我們，在彰化永靖這一邊辦公室的同仁，我們要積極來協助我們全鄉，這次農會、永靖共好協一起捐贈，包括（防護）面罩、眼罩（護目鏡）等防疫物資，市場的攤商們，隨時可以佩戴面罩」，另外提供鄉公所，零接觸智能機，使用AI偵測面部口罩，方便進出民眾實名制外，同時還能感應身體溫度。

▲▼疫情相挺！頂新和德基金會助彰化永靖24村大清消 。（圖／記者陳家豪攝）
▲頂新和德文教基金會除了支援永靖鄉鄉內大消毒，還捐贈零接觸智慧防疫自助機給鄉公所。（圖／記者陳家豪攝）

頂新和德文教基金會「在創辦人魏應充的提議下」，自去年2、3月以來就推動好幾波疫情相挺活動，陸續捐助5000多萬元給全台灣5、60間公益團體，就盼能為台灣防疫盡一份心力。

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