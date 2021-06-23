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屏東小黃確診！乘客、好友、2家人全中...追祕魯返台祖孫變種病毒

▲屏東案號「14298」確診，白牌計程車司機 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲縣長潘孟安說，案號「14298」確診，是計程車司機 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(23)日公佈新增１個本土病例，案號「14298」枋山鄉63歲男子是自營計程車司機，今日確診，衛生局徹夜疫調發現疑似「群聚感染」，曾被該案載送的男子及另2名同住家屬被匡列篩檢後都確診，更進一步發現，台中市境外移入的2名確診個案，居家檢疫期間就住在枋山鄉的隔壁，彼此有親戚關係，是否因此群聚感染，仍在擴大追查中。

▲屏東案號「14298」確診，白牌計程車司機 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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▲▼確診關係圖、足跡。

▲屏東案號「14298」確診，白牌計程車司機 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

目前除案號「14298」外，周邊掌握的4名相關確診者，均尚未取得中央流行疫情指揮中心案號，暫無法公佈。

屏東在連續15天「+0」後，原本居家隔離人數已經全部歸零，沒想到又新增本土病例，使得疫情再度緊張；潘孟安縣長表示，雖然國人已陸續接種疫苗，外界出現微解封的聲音，但病毒難纏，疫情不能輕忽，縣府一定會配合中央，繼續努力防堵疫情。

▲屏東案號「14298」確診，白牌計程車司機 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲▼消毒。

▲屏東案號「14298」確診，白牌計程車司機 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

新增確診病例在枋山鄉，縣府已擬在枋山鄉開設社區篩檢站，同時將優先開放計程車司機注射疫苗。潘縣長表示，屏東縣有營業登記並實際執業的計程車業者列冊有392輛，雖然中央疫情指揮中心僅開放北北基的計程車司機，但有鑑於計程車每天需要載送複雜，因此屏東也將從明天起優先開放計程車司機注射疫苗，其他運輸業者列為第二批，將視疫苗後續撥補狀況開放。

衛生局指出，案號「14298」因呼吸道症狀，6月18日曾至診所看診沒有改善，6月22日再次就醫並採檢，當日確診即由救護車送往醫院負壓隔離病房收治。

因案號「14298」以自營計程車維生，衛生局疫調後，擴大匡列63人採檢，結果發現，曾經僱用案號「14298」載送的乘客（確診案號1）及其同居友人（確診案號2）、同居友人的孫子（確診案號3）都確診，再進一步比對，確診案號2、3與台中市一對祖孫案號「13332」及「13333」有親戚關係，這對祖孫6月6日自秘魯返國後，至枋山鄉居家檢疫，雙方住在隔壁，是否有違規接觸目前仍在調查中，但秘魯返國的祖孫於6月14日雙雙確診收治，列為境外移入個案。

由於祖孫是由秘魯回台，是否有秘魯新變種病毒Lambda的可能性，衛生局一併調查。

此外，確診案號3係近期由北部來枋山與確診案號2(祖母)居住，也會列入疫調重點；另案號「14298」先與友人餐敘，匡列採檢後，已有一名友人確診（確診案號4），也在擴大疫調中。

目前與案號「14298」等相關足跡均已完成消毒作業，包括枋寮鄉北勢寮菜市場、7-11新楓港門市等地，衛生局目前依疫調情形匡列37人居家隔離，17人自主健康管理並安排採檢。

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