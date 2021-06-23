微解封？鄭文燦：這4關鍵達標才可能　7／1起65歲↑長輩診所接種

▲針對桃園部分行業是否微解封？桃園市長鄭文燦表示，三級管制全國延至7月12日是全國一致，疫情管控等能達標，才可能解封。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心宣布三級管制延長至7月12日，桃園市是否能微解封？桃園市長鄭文燦表示，某些商業活動是否有新規範，中央應該有在討論，我們要看疫情發展，看確診率、篩檢陽性比率、群聚感染控制、疫調是否落實，這是疫情能否解封很大關鍵，如果都能達標，才有可能思考如何解封。

中央宣布全國三級管制已逾1個月，部分縣市首長提出部分行業微解封訴求，鄭文燦23日指出，三級管制全台一致延長到7月12日，某些商業活動是不是可以有新的規範，我想中央也有在討論，這部分應該要建立起一個規範比較好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園是否部分行業可以微解封？市長鄭文燦認為，疫情管控與疫調落實都達標，解封才有可能。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，大家所謂的微解封，但那些是可以微解封，這需要討論，尤其是目前需看疫情發展，看確診率、篩檢的陽性比率，還要看群聚感染控制、疫調是否落實，我想這是疫情能否解封的一個很大關鍵，我希望全國能夠一致，達標後才有可能思考如何解封。

此外，下個月開始，要開始新增第7類、第8類疫苗接種對象，鄭文燦強調，65歲以上長者可以納進來，這部分長者也是高齡接種範圍，社區接種站會按照實際數量，65歲以上在7月1日後就可以到醫院接種疫苗，也可到診所進行接種。現在各診所有的正在簽訂合約，納入下一波接種服務機構，下一輪會採雙軌制，社區接種站還有流感系統，醫院與合約診所，這2部分都會參與我們下一輪接種。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►桃園男打疫苗5天後突陷昏迷 「瀕死式呼吸」送醫搶救

►桃園3男女擄女同事凌虐6天 膠帶封嘴蒙眼上銬毆打洗劫5萬

►快訊／804醫院累計18人確診！「這2地方」染疫人數最多