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頂新和德文教基金會攜手永靖鄉共好協會舉辦中草藥特色產業傳承活動

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頂新和德文教基金會攜手永靖鄉共好協會舉辦中草藥特色產業傳承活動 。（圖／頂新和德文教基金會）

▲永靖鄉共好協會、永靖國中與頂新和德文教基金會6月11日特別舉辦中草藥特色產業傳承活動。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

彰化縣永靖鄉不僅是國內知名的「花卉苗木之鄉」，也堪稱是中草藥的故鄉，為讓民眾更深入了解永靖鄉特色，永靖鄉共好協會、永靖國中與頂新和德文教基金會6月11日特別舉辦中草藥特色產業傳承活動，現場除播放〈永靖中草藥歷史教學〉紀錄片，也邀請永靖國中學生及與會者共同進行防疫香包DIY 體驗。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會創辦人魏應充先生本持初心在地深耕多年，此次在端午節前透過永靖鄉中草藥特色產業傳承活動，除希望能喚起在的居民對故鄉寶貴的記憶和情感，也期盼為在地傳統產業注入新活力，帶動永靖鄉更多元發展。

頂新和德文教基金會攜手永靖鄉共好協會舉辦中草藥特色產業傳承活動 。（圖／頂新和德文教基金會）

▲永靖國中學生製作中藥香包鼠。

永靖鄉長詹木根指出，來自廣東一帶的先民們自明清時期便帶著使用中草藥的生活習慣來到台灣，因地理環境的便利性，從崙美、竹子、福興一直到永東、永西村，都有許多藥鋪和中醫診所，更有很多人到台北迪化街、全台各地開店，讓中草藥材在永靖的產業發展歷史上增添傳奇性和多元性。

為了讓年輕學子和民眾了解中草藥歷史、在過去及現代生活運用，頂新和德文教基金會和永靖鄉共好協會邀請地方耆老和專家拍攝〈永靖中草藥歷史教學〉紀錄片，透過鏡頭的感染力和穿透力，刻劃家鄉週遭動人的生命故事，留下珍貴的時刻和記憶，並期許經過漫長時間的沉澱後，讓更多人對於永靖地區的過往中藥草歷史、文化紋理與發展脈動，有著更深入的瞭解。

永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，透過紀錄片的視角，能讓年輕一代知道古老的智慧對生活帶來的影響，同時他也希望透過青年創意翻轉傳統產業，協會今年預計將推出令人耳目一新的小旅行、謝平安宴等活動，都會看到跨世代、異業合作的成果，歡迎大家多到永靖來交流。

現場活動除了播放錄片之外，校方也特別設計中草藥學習單加深學生對於家鄉地方色中草藥產業的學習效果，隨後與會人員和學生共同進行防疫香包DIY 體驗，重溫過去中草藥故鄉的生活，香包由和合堂魏寶純中醫師特製調配，包含十味中草藥，艾葉（艾草）、紫蘇、藿香、薄荷、桂枝（桂葉）、香茅、茉莉花、香薷、佩蘭、石菖蒲，多款中草藥材祛蟲、殺菌除穢功能，讓學生自由調配喜愛的味道，搭配原木製作成的鼠年香包，量身打造出可愛又時尚的防疫香包。
 

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