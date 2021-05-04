盼善與愛持續循環　魏應充走訪偏鄉關懷弱勢族群

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到花蓮關懷在地弱勢族群，並為小小棒球員提供設備捐助。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者陳家豪）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充來到花蓮，攜手老人暨家庭關懷協會，實際至個案家中關懷走訪。魏應充攙扶著88歲的李阿嬤，阿嬤提到這幾年腰不好，老伴去世以後獨自扶養患有多重障礙的兒子。不只自己健康出狀況，經濟更是陷入困境，還好透過頂新和德文教基金會和花蓮老家的幫助，才能度過難關。另外還有同樣住在花蓮的阿福，和5歲女兒生活在冬冷夏熱的小小空間裡。頂新和德文教基金會不僅捐贈一台冰箱，更持續關懷送暖，讓阿福很感動。而這次合作的單位花蓮老人暨家庭關懷協會，民國94年成立至今，投入獨居老人及貧困家庭扶助已經幫助近兩千件個案。頂新和德文教基金會除了提供愛心捐款，今年也藉由愛的GOOD力幫助更多弱勢族群。

▲▼頂新和德文教基金會創辦人魏應充，攜手花蓮老人暨家庭關懷協會來到個案家中關懷。（上圖／頂新和德文教基金會提供；下圖／記者陳家豪攝）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充說，「希望能夠幫助包括我們邊緣人，還有邊緣人的家庭，能因為兩個基金會跟協會的合作，協助弱勢族群自立起來。」不僅關懷長者，頂新和德文教基金會對於小小棒球員，也相當重視。這次來到花蓮新城社區，了解練習曲書店創辦人胡文偉，如何透過社區營造與地方創生在當地創辦了書店、好好吃食堂、藝術策展空間等。將社區力量結合，支持棒球隊小球員們的食宿費用。頂新和德文教基金會也捐贈球具等設備所需，讓孩子可以更專注在練習上。

▲頂新和德文教基金會除提供愛心捐款，今年也藉由愛的GOOD力幫助更多弱勢族群。（圖／記者陳家豪攝，下同）

練習曲書店創辦人胡文偉說，「其實有些事情，關於你喜好的事情，不管你有沒有錢都會去做；就算你沒有錢也想去做的，那這就是發自你內心真正的興趣，也是值得你去做一輩子的事情。」頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡也相當認同這樣的理念，同時對小小球員們給予肯定，並補充表示，「頂新和德文教基金會魏應充創辦人，其實一直非常支持培育孩子們從小能夠有多元的教育去學習。交流過程胡文偉教練也告訴我們他的願景，希望有一些孩子們即使長大後，也可以回來繼續當教練，或回來自己創業，繼續帶動在地發展，形成一個善的循環。這個和頂新和德文教基金會魏應充創辦人一直希望的善愛為寶、台灣共好理念是一致的。」

▲練習曲書店創辦人胡文偉，透過社區營造與地方創生將社區力量結合，支持棒球隊小球員們的食宿費用。

一路走來雖然很不容易，但仍堅持做對的事情，不只希望給予孩子好的教育，更重要是幫他們建立起好的品格。正逢職業棒球比賽期間，胡文偉教練帶著小球員來到球場，實際觀摩味全龍職業賽事。孩子們興奮神情全寫在臉上，在頂新和德文教基金會協助下，為小球員們在棒球道路增添堅實助力，離夢想更進一步。

▲▼新城國小棒球隊的小球員興奮等待球賽開始。