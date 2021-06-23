父拒打疫苗罵「你被蔡英文洗腦」！呂秋遠嘆：我是想謀殺他的殺人犯

▲長輩們施打疫苗 。（圖／記者湯興漢攝）

文／呂秋遠律師

我是想要謀殺爸爸的殺人犯。

如果你覺得這個標題很聳動，能不能聽聽我的心聲。

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昨天有12名有施打疫苗的長者過世，許多媒體以「施打疫苗後老人紛紛過世」等等類似的字眼，作為標題。原本基隆市已經開放施打爸爸的年紀可以施打疫苗，在我認真好幾天遊說以後，爸爸也有鬆動的跡象。但是在這些報導以後，我希望爸爸去打疫苗的美夢，就此幻滅。

剛剛，爸爸難得主動打電話給我，告訴我已經收到市政府通知，要去施打疫苗，聽到以後當然很開心，拜託他一定要去。但是，他立刻跟我說，他不想去。

「你要去，不然以後我不敢回家。萬一我不小心是無症狀感染者，把病毒傳給你怎麼辦？你知道重症死亡的機率，在年紀大的人身上比較高嗎？」我懇求他。

「不要。你知道現在這麼多人死了，你是希望我也死掉嗎？」老爸不滿的說。

「不是。」這罪名嚴重了，我倒吸了一口氣，「疫苗施打，對你來說是利大於弊的，你只要施打疫苗，就算不小心得病，也可以避免重症。我怎麼可能要你死掉？」

「我有三高的症狀，你為什麼一直要我去打？這裡很安全沒事，我打了反而有事，怎麼辦？而且，那麼多老人死掉，你要怎麼解釋？」老爸還是生氣。

▲疫苗接種死亡案例頻傳，讓長者怯步。（圖／記者湯興漢攝）

一連串的問題，比法官還難纏。

「三高，不是不打疫苗的理由。有三高，得病以後重症的機率反而高。現在沒什麼地方是安全的，尤其是我住在台北市，偶爾會去新北市。未來，就算回到二級，你沒打疫苗，我怎麼敢回家？」我停了一下，「而且，每天平均本來就會有260名75歲以上長者過世，現在每天有7、8萬長輩接種，若以平均死亡率計算，一天會有14人過世，昨日的死亡人數並未超過預期值，所以這個數字一點也不誇張。」還好我剛剛才看到資料，可以直接念給他聽。

「你都是被蔡英文洗腦了。他們根本不在乎人民的死活，你的書讀到哪裡去了？政府的話你也信？媒體都寫成這樣了，死這麼多人，你要我去送死嗎？」爸爸越說越生氣。

聽到他的話，這時候我寧願在車底，而不願在車裡。如果他不是我爸，我真的很想仿效達爾文的物競天擇說，直接放棄對他治療。雖然李時珍沒說過，腦殘無藥醫，而且我相信他沒有腦殘，但是我發現，他討厭民進黨，勝過他的生命。

「所以，你覺得我愛蔡英文，勝過愛你？」我本來想說，爹親娘親不如蔡主席親，但是我覺得他可能聽不懂。

「當然不是。可是你被洗腦了。」他堅持這麼認為。

▲新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第4天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落，形成醫護人員比民眾還要多的場面。（圖／記者湯興漢攝）

「比起重症，疫苗真的很安全，我拜託你去打好不好？」我不跟他爭論政治問題了。「你死掉，我會很難過。如果因為我帶了病毒給你，你死掉，我不會活。」

他沈默了幾秒鐘。「好，我為了你去打，死掉也就算了。」

「你不會死。去打疫苗，乖啦！」我鬆了一口氣，但很傷心，因為我知道，他不相信我，只是因為愛我。

諸位媒體大德，你們真的會影響老人家的施打意願，拜託你們，不要再這麼危言聳聽，請學完統計、概率、邏輯，再來當記者或編輯，不要讓做子女的每天提心吊膽，可以嗎？

※本文由呂秋遠律師授權刊登