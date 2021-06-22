電動車突沒電！台中嬤「困路中央」超驚慌　員警一個動作暖炸

▲張姓阿嬤的電動車突然沒電，卡在路中央不得動彈。（圖／記者白珈陽攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市南區一名85歲張姓阿嬤日前早上騎著電動代步車出門買菜，但電動車還沒抵達市場就沒電，只能連人帶車卡在車水馬龍的路中。當時，好幾名熱心民眾上前，將阿嬤移到路旁，警方獲報到場後，也幫助阿嬤坐上警車，回到派出所等待家人接回。

台中市警察局第三分局東區分駐所警員黃振家、林冠佑15日巡邏時，約9時40分許獲報進德路與樂業路口有民眾需要協助，警方到場發現1名老婦人因電動代步車沒電，坐在車上動彈不得。

▲▼在熱心民眾跟警方的幫忙下，阿嬤得以脫困。（圖／記者白珈陽攝）



原來，家住南區的張姓阿嬤因為疫情關係，已好一陣子沒有出門，因為家中存糧告急，才想趁著早上出來建國市場採買，卻沒注意到電動車的電量不足，眼看著車子越走越慢，最後還停在路中間，心裡實在是非常驚慌。幸好當時有好幾位熱心民眾見狀趕緊上前幫忙，又推又拉才將阿嬤連人帶車暫時移往路旁人行道，等待員警前來協助。

然而，現場距離阿嬤家還有2公里遠，張姓阿嬤煩惱的說，今天菜不但沒有買成，自己行動不方便，實在不知道要怎麼回去才好。員警一邊安撫阿嬤，一邊幫她聯繫家人，阿嬤的兒子不久後也趕到派出所接回母親。

▲▼員警扶著阿嬤上車，幫忙撿掉落的鞋子。（圖／記者白珈陽攝）



阿嬤的兒子表示，母親近日因疫情關係已經久未出門，因自己要上班，母親便自行出門採買，卻沒注意到電動車快沒電了，真的很感謝好心的民眾及警方的協助，讓母親避免發生意外，平安返家。

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