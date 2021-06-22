注意！4大超商開賣「家用快篩試劑」了　販售時間、價格一次看

記者蕭筠／台北報導

為對抗疫情擴大採檢量能，食藥署19日公布核准5款家用快篩試劑，讓有需求民眾就近至藥粧店、醫療器材行、超商或藥局購買。《ETtoday新聞雲》整理4大超商販售之家用快篩試劑品牌、開賣時間、數量、價格等，提供民眾參考。

▲4大超商開賣家用快篩試劑懶人包。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲即日起開放民眾可進行居家快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

●7-11

7-11將於23日下午2時30分起陸續於桃園以北有藥商許可之門市開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，7月1起全台有藥商許可之門市皆可買到；價格部分單入裝售350元。

●萊爾富

萊爾富將於23日下午3時起於北市迪化店、北縣五工店開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，1盒5入，售價1700元，每店各限量100盒，售完為止。

●OK mart

OK mart將於24日起至30日開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，消費者可透過會員系統於全台門市預購，每盒內含5組，售價1799元，預計7月9日開始取貨。

●全家

全家將於26日開賣2款家用快篩試劑，分別是1盒5入的「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，民眾可至門市現場購買，售價1800元；另一款為1盒20入、適合公司行號採購的「泰博威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，並採事務機台預購方式及結帳，售價5880元，預購後最快隔日可到店領取，以上2款在全台有藥商許可之3800間門市限定販售，數量有限，售完為止。