單身妹雨中嘶吼「我原廠耶」濕身求愛　49秒撕心影片讓網笑翻

▲女子在雨中怒吼，不懂自己為何單身。（圖／翻攝重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）



記者鄒鎮宇／綜合報導

三級警戒讓人與人碰面的機會減少，單身男女都難以結識新的對象。近日一段單身妹在雨中哭訴的影片瘋傳，短短49秒的內容訴盡她明明是個賢妻良母型的好女人，卻始終遇不到男友的悲傷。不少網友看完影片直接笑翻，「女孩這次真的悶壞了？快解封了啦XD」。

有網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」PO出一段影片。內容顯示，一名戴著眼鏡的短髮女孩，在雨中嘶喊「為什麼！為什麼我單身，誰？誰沒有女朋友的，我會掃地，我也會拖地，還會摺衣服、煮飯，為什麼我單身！」

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▲▼女子浮誇的演技，讓不少網友看完笑翻。（圖／翻攝重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）



「我是原廠的！」眼鏡妹在雨中衣服全濕，崩潰地說「保鮮膜還沒有拆！為什麼」最後搖晃在雨中走路，緩慢地躺在地上，而一旁拍攝的女子早已笑到不行。

女子浮誇的演技讓不少網友笑翻，翻翻留言「洗髮精可以拿出來，至少哭過以後頭髮也洗好了」、「我快笑死，超優」、「全新全原廠是以前了，現在大家都喜歡改裝副廠的」、「才三級管制就這樣了，要是四級症頭不就整個牙起來」、「為什麼我也單身，為什麼啊」、「可惜啊，泡水了」、「原廠、一手車XDD但有泡水，先不要」。

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