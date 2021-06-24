垃圾車突迴轉！17歲無照少年撞上不治　友慟：他努力賺錢很孝順

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區23日晚間10時許發生一起嚴重死亡車禍，63歲江男駕駛垃圾車行經洲美街北往南方向行駛欲迴轉，後方無照騎車的17歲王姓少年撞上，傷勢嚴重緊急送醫，家屬在晚間11時43分決定放棄急救。北投分局指出，江男酒測值為0；王男酒測值無法確認。據王男友人表示，他相當孝順，很遺憾發生這種事。

得知王姓少年發生車禍不幸去世，他的友人向《ETtoday新聞雲》難過表示，「他是一個孝順的孩子，原本在八方雲集上班，相當努力賺錢」，友人因過於傷心，便哽咽表示不想再多說了。

▼北投機車與垃圾車發生嚴重車禍，王姓少年傷勢過重送醫搶救仍回天乏術。（圖／記者黃彥傑攝）

22日晚間10時28分17歲王男騎車由北往南行經洲美街，不料行駛在前方的垃圾車在路中突然迴轉，王男反應不及當場撞上垃圾車，被壓在車底傷勢嚴重，被救出時已經沒有生命跡象，送往榮總搶救，因傷勢過重，晚間11時43分宣告不治；江姓駕駛則未受傷。

北投交通分隊長呂昭霆表示，江姓大貨車駕駛酒測值為0；王姓少年酒測值無法確認，詳細肇事責任有待進一步釐清，對此也呼籲用路人雨天光線昏暗應減速慢行。

▲北市北投區23日晚間10時許，17歲王姓少年無照騎乘機車與欲迴轉垃圾車發生嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

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