蒐集痊癒者血漿「當戰備物資」？張上淳：血漿療法效果不是特別好

▲指揮中心記者會，專家諮詢小組召集人張上淳 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

國內本土疫情稍有趨緩，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增78例新冠肺炎本土病例，另有6例死亡。目前國內已有數千名康復者，是否蒐集康復者的血漿作為重症病患的戰備物資，使用血漿療法治療，對此指揮中心回應了。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，在其他新興傳染疾病還沒有好的治療藥物前，會考慮使用血漿療法來治療病患，在新冠疫情剛開始出現時，有許多國家在早期個案很多時有試著使用此方式治療，當年台灣SARS疫情時也有醫院是使用這種方式治療，但目前從國際上的相關報告看起來，「療效並不是特別好」，專家小組開會時也有討論過是否要自備血漿作為戰備物資，但目前已有自備單株抗體藥物，專家小組決議，用單株抗體這種更安全的模式治療病人更為恰當，但若有國內醫院想要試著蒐集康復者血漿進行治療，專家小組也非常支持這樣的臨床試驗。

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另外，由於病毒變種來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心也將實施入境全篩檢，針對所有入境居家檢疫者做期滿前篩檢。指揮官陳時中今宣布，即日起無論有無症狀，只要是確診者密切接觸者和國外入境者，不管是居家隔離或居家檢疫期滿前一天，要進行公費PCR檢測。