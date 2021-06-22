母打疫苗後腦壞死　兒悲簽放棄急救：不願折磨她...凌晨媽媽走了

▲黃男母親16日施打疫苗後嚴重腦出血，今日凌晨3時許宣告不治。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區黃姓男子日前於網路上悲訴，其母16日接種AZ疫苗後，到醫院洗腎被發現血管堵塞，緊急手術竟發現腦部3分之2出血甚至壞死，院方告知就算開刀後能挽回性命，也極可能變植物人，黃男與家人討論後，忍痛簽下放棄急救同意書，黃母22日凌晨3時許不治。黃男表示，下此決定，等於是讓母親自然死亡，這幾天他與家人都感到相當疲憊煩躁，也很無奈，目前已申請報驗釐清死因，若與打疫苗有關，「將積極討公道！」

黃男日前於臉書提到，在注射疫苗前，母親都還能自行走路，但注射完疫苗卻行走都要人攙扶。他心痛表示，醫生手術完告知母親整個腦部已經壞死2/3，還大量內出血，即便救回也是植物人，只能忍痛簽下放棄急救同意書，「我媽媽真的累了，我現在救她，並不是真的救她。」

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黃男22日心痛表示，今日凌晨3時許接獲醫院通知母親已經走了，而在簽署同意書後的這幾天，他與家人都很累很煩， 下此決定等於是讓母親自然死亡，但也相當無奈，「不然怎麼辦？若人救回來了，母親繼續這樣子（變植物人）她也不好過，為什麼要折磨她？」

黃指出，目前已經申請報驗，正等待相驗結果，現在法醫、檢警都在殯儀館準備解剖，以釐清死因。他直言，解剖的目的就是要查清楚母親的死是否與施打疫苗有關，若證實有相關，「當然會希望討公道！」

台中市政府22日下午3時召開記者會，會中公布疑打完疫苗後猝死人數暴增8人，其中第7例便是黃母，台中市府指出，該名60歲洗腎女患者，有大腸癌、糖尿病、高血壓，也接受過頸動脈狹窄血管繞道手術。截至今日，台中累計已有25人接種疫苗後死亡。

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