士林長照機構47確診　鄰近8里大消毒！里長怒：救護車湧入才知道

▲士林某長照機構爆消群聚感染，鄰近的8里進行大消毒。（翻攝自Facebook／社新里大小事）

記者黃宥寧／台北報導

新冠肺炎確診個案逐日下降，北市士林某長照機構卻爆出群聚感染，多達47人確診，引發附近居民恐慌。臉書粉絲專頁「社新里大小事」版主也PO文提醒，22日上午9時起，葫蘆堵四里、社子四里將進行全面大消毒。社新里林德隆里長坦言，「長照機構距離大家太近了，這幾天會持續進行消毒。」

士林某長照機構20日遭爆，有31名住民、16名工作人員陽性確診，其中3名染疫住民死亡。經衛生局調查發現，該機構涉隱匿確診不報，直到有家屬舉報，群聚感染事件才曝光！附近里長受訪怒轟該機構，「業者很過分都不講，應該要重重懲罰！」

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▼ 消毒社子4里、葫蘆堵4里。（圖／記者黃宥寧攝）

為因應疫情，臉書粉絲專頁「社新里大小事」的版主21日緊急PO文，「6/22(二)早上9點起，葫蘆堵四里、社子四里全面大消毒」，提醒里民將晾曬的衣物收回室內「緊閉門窗」。其中葫蘆堵四里，包括葫蘆、葫東、富光、福順；​社子四里則是社子、社園、社新、永倫。

▼該士林長照機構爆群聚感染47人確診3人染疫亡，鄰近8里緊急大消毒。（圖／記者許靖騏攝）

士林某長照機構突然爆出群聚感染，鄰近的社新里林德隆里長接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「消息很封鎖，直到救護車跑來跑去才知道。」對此他的里民也相當憂心，但同時他也勸導里民們盡量不要離開自己的里。

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