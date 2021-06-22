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日本接種又出包！6旬老翁一天連打2劑疫苗　注射完血壓飆高

▲日本新冠疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本新冠疫苗接種又出包，一名6旬老翁同一天打了2劑疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本接種新冠疫苗多次鬧烏龍，有人被注射不含疫苗的生理食鹽水，也有人誤遭施打濃度高出5倍的未稀釋疫苗，沒想到，現在又有一名60餘歲男性在同一天接種了2劑疫苗，工作人員發現老翁一度血壓升高，將他留在現場觀察了1個小時才讓他返回家中。

根據《讀賣新聞》報導，東京立川市當局21日表示，立川市發生同一人單日誤打2次疫苗的事件，一名60多歲老翁於20日上午9時15分前往柴崎市民體育館接種疫苗，但老翁誤以為要在同一天接種2劑，帶著預約接種單，當場就接種了2劑新冠疫苗，直到工作人員發現，老翁使用了2張預約接種單，才知道他被「雙重接種」了。

報導指出，這名老翁接種後一度血壓升高，所幸後來恢復正常，待在現場觀察1個小時後才回到家中。據悉，幫忙接種的醫師以為老翁先前已施打過第1劑疫苗，才會再為他接種第2劑，而且接種站場地動線也有問題。市長清水庄平出面道歉並表示，為了防止類似事件再次發生，將加強檢查機制，重新調整動線，避免人流重疊。

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