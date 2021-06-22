台南派出所長打疫苗後腦出血　黃偉哲急赴醫院：請全力救治

▲台南市警六分局鯤鯓派出所所長蘇炎輝，6月21日上午值班勤務時，因嚴重頭痛、噁心、嘔吐，中午由太太載他到成大醫院急診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局鯤鯓派出所所長蘇炎輝，6月21日上午值班勤務時，因嚴重頭痛、噁心、嘔吐，中午由太太載他到成大醫院急診，經診斷發現為蜘蛛膜下腔出血，黃偉哲市長對此事十分關心，他表示已請六分局長21日晚上前往成大醫院急診室探視，並轉達他與方仰寧局長關懷之意，蘇所長目前意識清楚。

黃偉哲市長說，蘇所長他有一些時間是身體不舒服，後來經過成大醫院的瞭解診斷，他本身是有動脈瘤的問題，那動脈瘤的狀況，這純粹屬於醫療問題，不過依照家屬的意願，市府已經通報疫苗不良反應的待查案件，那有待中央來進一步來釐清，從醫學的專業的角度來進一步來釐清。他已請成大醫院全力提供蘇所長醫療服務。

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市警六分局指出，22日早晨，蘇所長會先在成大醫院進行腦部引流手術，若引流順利，就不用進行腦部手術。蘇所長平時兢兢業業、戮力從公，黃偉哲市長、方仰寧局長知悉後，已連絡成大醫院能投入最好的醫療照顧和資源，盼蘇所長能順利恢復健康。

蘇炎輝所長今年52歲，警員班122期，平時健康狀況良好，並無其他身體不適情形。20日身體略有不適，但21日早上仍然來上班，後因有嚴重頭痛、噁心、嘔吐等狀況至成大急診。他於14日前往東區復興國中施打疫苗，事後3天有感冒般輕微發燒、全身痠痛等症狀，蘇所長身體不適是否與疫苗有關，仍待醫療專業判斷。

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