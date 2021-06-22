聘禮要求太過分！孕婦「婚禮前2天」被退婚　向男友怒討4百萬元

▲懷孕5個月女子被突然退婚。（圖／翻攝自微博／秒聞視頻）

記者李振慧／綜合報導

安徽一名女子近來要與重慶男友結婚時，因為要的聘禮太多被男方抱怨吃不消，竟然在婚禮前2天突然退婚，讓已經懷孕5個月的她十分錯愕，決定向男方索討人民幣1百萬元（約台幣432萬元）的賠償費。

根據當地電視台20日報導，來自安徽的女子控訴，她和男友交往一年半，懷孕5個多月準備本月11日在重慶結婚，然而就在婚禮前夕突然被男友退婚，讓她無法接受，認為問題點是出在娘家要求人民幣8萬8聘金（約台幣34萬元），男方卻只願意付5萬（約台幣21萬元）。

男方接受採訪表示，他是真心想和女友結婚，然而在籌備婚禮的過程中，女方和娘家人不斷提出過多要求，「除了聘禮之外還要五金、四大件，而且她媽還說，等重慶這場辦完後，要到她們安徽那再辦一場」，實在是超出負荷能力，才會決定取消婚禮。

女方則控訴，她已經誠心誠意道歉，男友卻還是執意分手，現在雙方決定拿掉小孩，「我現在已經回不去娘家，所有親戚都知道我們的事情」，決定做流產手術的她，除了要求男方支付手術費用，還要索討人民幣1百萬元賠償費。男方回應，由於經濟條件有限，只能適當給予賠償，目前雙方對賠償金額尚未達成共識。