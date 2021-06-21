剛度完蜜月！新婚夫妻離奇死在自家浴室　「一開水就被電擊」

About a week before newlywed couple, Zaheer Sarang and Nabeelah Khan, were found dead in their Johannesburg home after an apparent electrocution, Sarang's father Yusuf emailed the municipality to ask for help. | @Lwandi_N https://t.co/DBjEzLXYY5 — News24 (@News24) June 16, 2021

記者李振慧／綜合報導

南非一對新婚夫妻才剛度完蜜月，卻被人發現陳屍在家中浴室，警方調查後判斷女子可能是淋浴時觸電身亡，丈夫為了救她也跟著不幸喪命。消息傳出後，許多當地居民紛紛抗議，他們的家中也曾出現類似事件，一碰水龍頭就遭到電擊。

警方13日在南非約翰內斯堡(Johannesburg)一處民宅中，發現24歲女子娜比拉(Nabeelah Khan)與丈夫札希爾(Zaheer Sarang)陳屍在浴室中，2人疑似觸電身亡。札希爾的父親薩朗(Yusuf Sarang)控訴，他之前就曾向當局控訴觸電問題，可是從來沒有獲得任何回覆，「我警告他們，在我死之前，你們沒給我任何幫助，結果現在悲劇真的發生了」。

除了死者家屬，當地其他民眾也向媒體表示，該地區常發生斷電與非法接電的問題，有安全疑慮的非法接電裝置根本就是隨處可見。當地電力公司回應已對這起事件進行調查，同時呼籲民眾停止竄改電力設施、私自接電等行為。

▼夫妻洗澡竟然被電死。（圖／示意圖／達志影像）