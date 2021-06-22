陳其邁研擬「前5類」孕婦打莫德納　指揮中心：只有1～3類能挑

記者周姈姈／台北報導

高雄市政府昨（21）日宣布研擬最快23日開放1到5類孕婦接種莫德納疫苗，但須請婦產科醫師評估、造冊才能施打，對此，副指揮官陳宗彥回應，目前孕婦納入公費第6類施打對象，只有開放施打AZ疫苗，能選擇施打莫德納疫苗的為同時具有1到3類身份的孕婦。

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）



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本站稍早報導指出，高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由陳其邁主持記者會，說明高雄市懷孕婦女疫苗接種規劃，擬最快自23日起讓1到5類孕婦接種莫德納疫苗，但須先請婦產科醫師進行評估、造冊。

陳其邁表示，由於高雄市超前部署，AZ疫苗施打速度快，加上高市醫護人員接種率達99%，所以還有餘額，研擬開放到第5類孕婦施打疫苗，若相關作業來得及，預計最快23日開放接種，或最晚28日開放孕婦施打疫苗。

陳其邁表示，若孕婦要施打疫苗，建議請婦產科醫師透過超音波、產檢評估，確認是否適合施打疫苗，市府會陸續跟婦產科醫院聯繫協調好，要用預約施打的方式，更嚴謹地打疫苗。

對於高市府研擬讓前5類孕婦打莫德納，副指揮官陳宗彥於今（22）日上午記者會表示，孕婦納入公費第6類施打對象，現階段僅有同時具1到3類身份的孕婦可選擇施打莫德納疫苗，目前1到6類就是開放AZ疫苗，未來莫德納若開放到第6類就可以提供孕婦施打。另外陳宗彥也提醒，孕婦在施打疫苗前一定要徵詢主治醫師。