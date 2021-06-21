　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹市「宇美町2.0」接種站曝！　網一看全歪樓：無印風注射場

▲林智堅宣導孕婦疫苗接種，臉書照片意外成為話題。（圖／翻攝自林智堅臉書）

▲林智堅宣導孕婦疫苗接種，臉書照片意外成為話題。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今天（21日）宣布，將孕婦新增至第6類公費疫苗接種對象，新竹市長林智堅稍早前也在臉書宣布此事。不過，許多網友看到林智堅在接種站的照片後全歪樓，紛紛留言驚嘆「打個疫苗像要去拍電影了」、「有美感的市長」、「無印風的注射場」。

林智堅晚間在臉書發文指出，新竹市是全台灣最年輕的城市，生育率很高，許多第一次來這座城市的人，常會被城市的街景驚艷到，大人帶著小孩在公園裡遊戲，甚至是大腹便便的孕婦走在路上都是日常的街景。

▲林智堅宣導孕婦疫苗接種，臉書照片意外成為話題。（圖／翻攝自林智堅臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林智堅宣導孕婦疫苗接種，臉書照片意外成為話題。（圖／翻攝自林智堅臉書）

「一劑護兩人，位置我們準備好了！」林智堅表示，今天CDC的直播後看到孕婦被列在第六類，我和同仁們都欣喜若狂，因為我們特別在意所以及早做好準備，也因為準備好了，要跟各位懷孕的媽媽們相約在明天體育館見。

貼文曝光後，卻意外引起許多網友歪樓讚嘆，直呼「有美感的市長」、「這施打場所也太讚了吧」、「我以為看到什麼新電影海報」、「這拍攝是日劇手法吧」、「是在拍MV嗎」、「新竹市的質感好到打個疫苗像要去拍電影了，怎麼回事啦」、「椅子擺的超正，好美的色調」。

竹市已率先啟動「孕婦疫苗施打計畫」，完成相關整備，包括將於新設的「新竹市立體育館疫苗施打站」進行，且採「宇美町2.0」改良打法，孕婦施打後能在原位休息，初步估計將有1千1百多位竹市孕婦受惠。

▼林智堅宣導孕婦疫苗接種，臉書照片意外成為話題。（圖／翻攝自林智堅臉書）

▲林智堅宣導孕婦疫苗接種，臉書照片意外成為話題。（圖／翻攝自林智堅臉書）

ET快訊
慈濟買500萬劑BNT疫苗被關切取消？　總統府揭真相
松雪樓「訂房大爆滿」！遊客想衝合歡山　蘇貞昌緊急發聲

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多久「群體免疫」回到5月前生活？前台大醫算出來：初步解封不遠了

便當店提供愛心餐！台中女沒領到「站門口飆罵」　老闆娘一聽心寒

雨彈狂炸「全台水庫進帳6788萬噸」　南部可望轉為減壓供水黃燈

前成大校長夏漢民家中辭世！享耆壽90歲　任內創設成大醫院

新竹市「宇美町2.0」接種站曝！　網一看全歪樓：無印風注射場

建國高中熱血詩人老師吳岱穎睡夢中辭世　享年45歲

快訊／高雄市宣布5區「停班停課」防豪雨　停止疫苗注射

松雪樓7月「訂房大爆滿」！遊客想衝合歡山　蘇貞昌說話了

只是前菜！梅雨鋒面「強風雷雨」最猛發威　專家示警：4天嚴防致災

快訊／96歲盲眼作家梅遜辭世　「黑暗中創作」一生累積2百萬字作品

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

阿伯出事了！悠哉騎車「闖紅燈」　下秒遭警察攔車開單網：現世報

紅色轎車跑山「時速破百+逆向」　撞上對向來車迴轉180度成廢鐵

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

多久「群體免疫」回到5月前生活？前台大醫算出來：初步解封不遠了

便當店提供愛心餐！台中女沒領到「站門口飆罵」　老闆娘一聽心寒

雨彈狂炸「全台水庫進帳6788萬噸」　南部可望轉為減壓供水黃燈

前成大校長夏漢民家中辭世！享耆壽90歲　任內創設成大醫院

新竹市「宇美町2.0」接種站曝！　網一看全歪樓：無印風注射場

建國高中熱血詩人老師吳岱穎睡夢中辭世　享年45歲

快訊／高雄市宣布5區「停班停課」防豪雨　停止疫苗注射

松雪樓7月「訂房大爆滿」！遊客想衝合歡山　蘇貞昌說話了

只是前菜！梅雨鋒面「強風雷雨」最猛發威　專家示警：4天嚴防致災

快訊／96歲盲眼作家梅遜辭世　「黑暗中創作」一生累積2百萬字作品

委內瑞拉最終資格賽捨老將桑契斯　多了工具人阿瑪瑞斯塔

荷蘭將台灣納入「低風險國家」　24日起入境免隔離、免陰性報告

93歲翁打疫苗「高燒4天」！倒兒子懷裡離世…他崩潰：真的沒關聯嗎

多久「群體免疫」回到5月前生活？前台大醫算出來：初步解封不遠了

aespa《Next Level》一路逆行登Melon冠軍！　打破改版後「3項驚人紀錄」

校草張宥均人氣直逼職業球星　粉絲尾隨廁所林子豪「護駕」

張宥鈞完成選秀報名　實力顏值兼具最欣賞陳傑憲正向態度

徐若瑄嚴重「火燒喉」！　狂咳1個多月：以後是不是沒法再唱歌

李國毅「幼年方臉照」曝光！　自嘲吐司超人…網笑翻吐槽：是豆腐

爆砍27分闖東冠　赫爾特：墊底的兩季很漫長

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

生活熱門新聞

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

確診數趨緩　週末百貨人潮爆棚

即／高雄宣布5區「停班停課」防豪雨

便當店提供愛心餐！台中女沒領到站門口飆罵

竹市接種站質感破表　網狂讚

鋒面強風雷雨　專家示警：4天嚴防致災

一張圖看疫苗接種對象　鄉民怒諷解壓縮　

雨彈狂炸「全台水庫進帳6788萬噸」　南部可望轉為減壓供水黃燈

台男「染印度變種」飛澳門確診　在台接觸者22人

記者會焦點！網全在看他：防疫新戰神

高市擬前5類孕婦莫德納　中央回應了

衛生局要求快打完！護理師轟禾馨：狡辯

更多熱門

相關新聞

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

本土疫情趨緩，讓不少民眾摩拳擦掌，悄悄開始規劃解禁後的旅遊行程。全台最高旅館「松雪樓」作為合歡山避暑勝地，目前開放訂房至7月21日，結果整個7月竟已通通額滿，甚至還有旅行社推出暑假早鳥預購，讓行政院長蘇貞昌趕緊發文提醒「我們沒有鬆懈的本錢」。

繼禾馨後...士林長照反擊衛生局

繼禾馨後...士林長照反擊衛生局

賈永婕真的來了！礦工醫院超感動

賈永婕真的來了！礦工醫院超感動

高市擬前5類孕婦莫德納　中央回應了

高市擬前5類孕婦莫德納　中央回應了

施打疫苗才能保護自己和他人

施打疫苗才能保護自己和他人

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫新竹新竹市疫苗孕婦公費疫苗林智堅

讀者迴響

熱門新聞

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

綠界科技7/1漲運費　最多漲75元

慈濟500萬BNT被取消？總統府揭真相

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

接種2劑仍「突破性感染」　醫：不敢置信！

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

「勞工紓困貸款」核貸塞車　銀行點出有3種人遭拒機率高！

628若想解封　林右昌點出關鍵人物

確診數趨緩　週末百貨人潮爆棚

荷蘭接種AZ後36死、輝瑞301死　台籍護理師分析原因

即／高雄宣布5區「停班停課」防豪雨

巴拉圭預購「100萬劑」聯亞疫苗！只等台灣EUA

更多

最夯影音

更多
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面