新竹市「宇美町2.0」接種站曝！　網一看全歪樓：無印風注射場

▲林智堅宣導孕婦疫苗接種，臉書照片意外成為話題。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導



中央流行疫情指揮中心今天（21日）宣布，將孕婦新增至第6類公費疫苗接種對象，新竹市長林智堅稍早前也在臉書宣布此事。不過，許多網友看到林智堅在接種站的照片後全歪樓，紛紛留言驚嘆「打個疫苗像要去拍電影了」、「有美感的市長」、「無印風的注射場」。

林智堅晚間在臉書發文指出，新竹市是全台灣最年輕的城市，生育率很高，許多第一次來這座城市的人，常會被城市的街景驚艷到，大人帶著小孩在公園裡遊戲，甚至是大腹便便的孕婦走在路上都是日常的街景。

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▲林智堅宣導孕婦疫苗接種，臉書照片意外成為話題。（圖／翻攝自林智堅臉書）

「一劑護兩人，位置我們準備好了！」林智堅表示，今天CDC的直播後看到孕婦被列在第六類，我和同仁們都欣喜若狂，因為我們特別在意所以及早做好準備，也因為準備好了，要跟各位懷孕的媽媽們相約在明天體育館見。

貼文曝光後，卻意外引起許多網友歪樓讚嘆，直呼「有美感的市長」、「這施打場所也太讚了吧」、「我以為看到什麼新電影海報」、「這拍攝是日劇手法吧」、「是在拍MV嗎」、「新竹市的質感好到打個疫苗像要去拍電影了，怎麼回事啦」、「椅子擺的超正，好美的色調」。

竹市已率先啟動「孕婦疫苗施打計畫」，完成相關整備，包括將於新設的「新竹市立體育館疫苗施打站」進行，且採「宇美町2.0」改良打法，孕婦施打後能在原位休息，初步估計將有1千1百多位竹市孕婦受惠。

▼林智堅宣導孕婦疫苗接種，臉書照片意外成為話題。（圖／翻攝自林智堅臉書）