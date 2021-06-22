北市批「得寸進尺」　高嘉瑜反嗆：有踏進禾馨「我就辭立委」

▲高嘉瑜。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被爆幫忙禾馨醫院「喬疫苗」，事後還遭北市衛生局長黃世傑批得寸進尺。對此，高嘉瑜22日一早透過臉書反擊，協助禾馨爭取疫苗的初衷就是保護孕婦、新生兒，醫護優先，更曾未踏進禾馨任何一間診所，如果有「我願辭去立委職務。」

高嘉瑜表示，協助禾馨爭取疫苗的初衷就是保護孕婦、新生兒，醫護優先！在此之前，沒接觸過禾馨任何人，到現在為止，禾馨診所的任何人，包括林思宏院長、蘇怡寧醫師等從沒見過面、也無私交、私誼，「我甚至從未踏進禾馨任何一間診所過。如果有，我願辭去立委職務。」

高嘉瑜指出，台灣出生率全球最低，每名婦女僅有1.07個孩子，這是國安問題！禾馨診所是台灣孕婦生產最多的醫療院所之一，新生兒出生占全台北市的30%至40%，一年7000多個新生兒在禾馨出生。基於此，禾馨表達希望給孕婦、新生兒最好的保護，自己也認為應該協助，因此將禾馨的訴求請託多次如實轉達給衛生局，也是本於保護孕婦、醫護的初衷。過程中，衛生局也都善意積極的協助，「嘉瑜也深表感謝。」

高嘉瑜說，自己仍堅持孕婦優先，不是因為禾馨，而是因為孕婦、新生兒，所以也一再爭取應該將莫德納優先給孕婦施打！包括小英總統、陳時中部長也特別重視孕婦權益，許多縣市首長更主動宣布孕婦可優先施打莫德納，包括高雄、新竹、台中、台南等縣市！

高嘉瑜也提到，很多第一線工作的基層同仁也都想優先施打疫苗，她也都認同，但仍認為應把疫苗優先留給有需要的人，「所以嘉瑜及家人，甚至外婆都尚未施打疫苗」。

高嘉瑜強調，一本初衷、保護孕婦、醫護優先，心存善念、盡力而為，再次感謝台北市政府衛生局長黃世傑及基層同仁的辛勞，大家一起加油。

其他人也看了這些新聞...

► 遭北市衛生局長黃世傑批「得寸進尺」 高嘉瑜回擊

► 北市認定禾馨施打對象違規 黃珊珊：準備開罰30～200萬

► 禾馨曝883人名冊！北市回擊：有非醫事人員 高嘉瑜5度要求配送疫苗