快訊／雨區擴大！新北基隆11縣市豪大雨　1圖看4天熱區

▲台灣附近有很多水氣。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！中央氣象局將新北市、基隆市納入大雨特報，另持續對台中以南9縣市發布豪大雨特報。

豪雨特報：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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大雨特報：基隆市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市

氣象局表示，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中至雲林、南投、嘉義市及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲天氣風險公司分享今起4天降雨區域模擬。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

天氣風險在臉書分享今起4天降雨區域模擬表示，今下午至周三是這波梅雨鋒面影響最嚴重的期間，梅雨鋒面配合強烈西南風影響，西半部將隨時有雷雨胞突襲，帶來雷擊、強降雨、強風等劇烈天氣；南部山區受到西南風水氣直入，容易有長時間累積的豪大雨，需要嚴防淹水、土石流等災害發生。

天氣風險指出，周四至周五梅雨鋒面結構減弱，但仍滯留於台灣上空，各地天氣不穩定，仍然有雷陣雨發生機會，但降雨強度減弱，降雨的空檔相較於今、周三也逐漸增多；周六起梅雨鋒面北抬遠離，各地天氣回穩，轉為白天高溫悶熱、山區午後雷陣雨的天氣型態。

▼今晨0時至8時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

