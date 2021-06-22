行星尺度滯留鋒今襲「下午起最劇」！台南淹水警戒　10縣市豪大雨

▲天氣風險公司分享今起4天降雨區域模擬。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（22日）對台中以南10縣市發布豪大雨特報。氣象專家吳德榮提醒，今至周五典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，大氣很不穩定，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率，且這波典型梅雨鋒是「行星尺度」級。天氣風險公司則分享今起4天降雨區域模擬，並表示今下午至周三是這波梅雨鋒面影響最嚴重的期間。水利署則對台南市官田區發布二級淹水警戒。

▼滯留鋒今報到。（圖／氣象局）



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氣象局表示，今滯留鋒面及西南風影響，降雨範圍逐漸擴大，中南部在白天又會有波降雨增強，請多留意，中午到晚間隨著鋒面往北部陸地接近，北部及東半部的降雨也將轉趨明顯，出現陣雨或雷雨的機率高，天氣更加不穩定，易有短延時強降雨，尤其西半部及東北部有局部大雨或豪雨等級降雨發生的機率。

▲▼吳德榮說，「行星尺度」級的典型梅雨鋒從日本東方海面向西南西延伸、通過台灣、再向西經廣西至越南北部，長達6000公里以上。（圖／氣象局）

氣象局提醒，鋒面附近容易有中小尺度對流，常伴隨強風、雷擊等劇烈天氣現象，然而這種對流系統的發展及影響需仰賴即時監測，請留意氣象局發布的相關訊息，連日降雨，山區請留意坍方、落石、溪水暴漲，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水；溫度方面感受舒適，各地高溫約28到30度。

氣象局預報，周三、周四滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，周三鋒面結構仍完整，西半部及東北部有大雨或局部豪雨以上等級降雨發生的機率，西半部出現陣雨或雷雨的時間長，東北部則較為短暫，而花東也有局部短暫陣雨或雷雨；周四鋒面結構稍差，降雨有機會減少，不過西半部及東北部仍有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，周五鋒面雖然逐漸北移，不過西南風持續影響，水氣仍多，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周六至下周一西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，沒下雨時再度轉趨悶熱。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨觀測資料顯示，「行星尺度」級的「典型梅雨鋒」從日本東方海面向西南西延伸、通過台灣、再向西經廣西至越南北部，長達6000公里以上，其上有許多中尺度對流系統（MCS）被激發。

吳德榮提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，大氣很不穩定，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；雖然對各水庫繼續挹注更多的儲水，但對於「致災」的可能性，還是要注意防範。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮分析，周六至下周二梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓並未增強西伸、強度仍偏弱，台灣處在西南季風環境，暖濕空氣、源源不絕，持續多雨的型態，迎風面不定時降雨、有較大雨勢，應注意劇烈天氣及過多的降雨；背風面的北部、東半部則氣溫偏高，午後亦有降雨機率。



吳德榮說，下周三、下周四為模式末期的模擬，因學理限制而產生的不確定性會比較大，歐洲模式模擬太平洋高壓緩慢增強、西南季風減弱、迎風面降雨有減緩的趨勢，但美國模式（GFS）則模擬太平洋高壓仍然偏弱，繼續有劇烈降雨，故應持續觀察最新資料的調整。

天氣風險在臉書分享今起4天降雨區域模擬表示，今下午至周三是這波梅雨鋒面影響最嚴重的期間，梅雨鋒面配合強烈西南風影響，西半部將隨時有雷雨胞突襲，帶來雷擊、強降雨、強風等劇烈天氣；南部山區受到西南風水氣直入，容易有長時間累積的豪大雨，需要嚴防淹水、土石流等災害發生。

天氣風險指出，周四至周五梅雨鋒面結構減弱，但仍滯留於台灣上空，各地天氣不穩定，仍然有雷陣雨發生機會，但降雨強度減弱，降雨的空檔相較於今、周三也逐漸增多；周六起梅雨鋒面北抬遠離，各地天氣回穩，轉為白天高溫悶熱、山區午後雷陣雨的天氣型態。