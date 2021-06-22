快訊／鋒面來了！雙北下大雨　「頭頂那一胞對流雲系」曝

▲天氣風險公司總經理彭啟明貼出雷達回波圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

雙北下大雨！根據中央氣象局觀測，台北市大安區最近一小時雨量達36毫米。氣象局提醒，今滯留鋒面及西南風影響，降雨範圍逐漸擴大，中南部在白天又會有波降雨增強，中午到晚間隨著鋒面往北部陸地接近，北部及東半部的降雨也將轉趨明顯，出現陣雨或雷雨的機率高。

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▲▼台北一早下大雨。（圖／記者陳俊宏攝）



天氣風險公司總經理彭啟明在臉書貼出雷達回波圖表示，許多台北新北朋友問雨會下多久，就是頭頂那一胞對流雲系，這是剛好鋒面下的局部不穩定對流，大約1、2小時，會有空檔，但後面仍是不穩定仍有雨勢，比起南部一早到目前的大雨，北部幸運很多，但有時間歇的強降雨仍強，能避就避，因為撐傘也會濕的雨勢會讓您很不舒服。

氣象局表示，今滯留鋒面及西南風影響，降雨範圍逐漸擴大，中南部在白天又會有波降雨增強，請多留意，中午到晚間隨著鋒面往北部陸地接近，北部及東半部的降雨也將轉趨明顯，出現陣雨或雷雨的機率高，天氣更加不穩定，易有短延時強降雨，尤其西半部及東北部有局部大雨或豪雨等級降雨發生的機率。

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

