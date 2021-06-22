「晶片換疫苗」狂掀熱議　謝金河：台積電出手是有威力的

▲台積電晶片製造占全球龍頭地位，謝金河指出若要出手買疫苗，分量相當足夠。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

台積電董事長劉德音與鴻海董事長郭台銘18日在蔡英文總統接見後，正式獲得各購買500萬劑BNT疫苗的授權；財信傳媒董事長謝金河對此指出，3月全球車用晶片荒時，就有人倡議台灣應該「用晶片換疫苗」，但當時疫情尚未爆發，而如今台積電若要出手，「台積電是有威力的」。

謝金河在臉書表示，今年3月時全球車用晶片荒，德國經濟部長甚至為此特別致電台灣，請台積電增加車用晶片產能以解決嚴重需求，而台灣半導體產業的實力也因此備受歐洲關注。

謝金河指出台積電在今年上班拉高車用生產比重，也拉低一些毛利率，不過車用晶片荒將在6月底迎來供需平衡，屆時全球汽車業會加速衝刺。這樣的未來趨勢也已經反映在股價上，他說全球重量級汽車製造商股價都大漲，諸如德國VW、BMW、賓士，以及日本Toyota股價首破1萬日圓帶動本田上漲，「最有意思的是過去20年，股價都不會動的GM及Ford股價居然大漲。」從通用汽車道福特汽車股價都是倍數翻漲，「股價最大的推手是拜登總統！」

美國總統按規定不能親自駕車，但拜登為福特汽車站台時特地坐進電動皮卡F-150 Lighting，即是以美國總統之姿為福特汽車行銷、灌注焦點。謝金河指出拜登之所以為福特汽車站台，是因福特宣布到2025年投資220億美元，全力發展電動車，而拜登也在致詞時表示「電動汽車是汽車業的未來。」

不過當前美國電動車市佔率和電池都不比中國普及，美國正要急起直追，「我要告訴他們，他們不會贏得這場競賽，我們不能讓他們贏！」拜登強調美國要迅速行動，而福特正在做這件事。

汽車和電動車以往都只是商品，如今成了國力競賽的指標，各國國家隊紛紛成形，謝金河表示不只中國全力發展，福斯汽車投入730億歐元發展電動車，南韓和日本也在加碼跟進，「這個產業搖身變成國家隊！」

電動車的發展或能帶動台灣的「護國群山」，謝金河似乎意指台灣有此優勢，也應趁勢發展。他說在美中角力的新時代，各國會絞盡腦汁建構國家產業，台灣在汽車工業和疫苗產業都無明顯強大的國家隊，「大家看到拜登這麼挺福特，應該可以給台灣更大的啓示！」